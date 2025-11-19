Empate entre la UDT y el Benavente Villalpando

Empate entre la UD Toresana y el Benavente – Villalpando en un encuentro que comenzó con los visitantes haciéndose con el control del partido teniendo varias ocasiones para marcar, pero con la pólvora mojada. La UDT estiró líneas y buscó el gol, pero al descanso se llegó con empate a cero.

En el comienzo de la segunda mitad, el Benavente- Villalpando salió con sus efectivos enchufados y fue en el minuto 58 cuando Nicolay anotó el 0-1. Sin embargo, poco después, los locales ponían el empate por mediación de Alex. A partir de ahí, intentonas y muchos nervios que impidieron una mayor efectividad.