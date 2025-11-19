La Copa Zamora de Galgos 2025 contará con jueces propios

Cuenta atrás para el inicio de una nueva edición de la Copa Zamora de Galgos. Los primeros pasos se dieron hace escasos días cuando la organización de esta competición citó en el Centro Social de Caja Rural, en la capital, a todos los clubes zamoranos para dar a conocer todas las novedades con las que contará esta edición 2025 que está a punto de comenzar. Tal y como indicaron, la sesión arrancó con el balance de cuentas, detallando todos los ingresos y gastos de la temporada 2024. Tras ello, se compartían algunas estadísticas de la pasada edición, como la carrera más larga o el corredero con mejor promedio. Se analizaba también con los presentes el crecimiento exponencial de la edición anterior en redes sociales, poniendo de manifiesto el impacto que tiene la Copa Zamora en el mundo del galgo, algo que se refleja también en el gran número de público que acude a las carreras.

Novedades

Tras esto, y tal y como se refleja en la web de la competición, se pasó a comentar las novedades de 2025. En primer lugar, se anunció la creación de un grupo de jueces propios de la Copa Zamora, habiendo sido formados y examinados, y que podrán participar solos o en conjunto con jueces federativos. Respecto a los exentos, sabiendo la situación de la liebre este año, aquellos que sean accidentales, accederán a la siguiente ronda sin necesidad de correr.

Del mismo modo se anunciaba la dimisión del secretario, Andrés González Carnicero, por cuestiones personales. Se le quiso agradecer su dedicación estos años, por su aportación a la Junta Directiva y por su fundamental y desinteresada colaboración a la hora de poder desarrollar la competición. Además, se mantendrá el reconocimiento a la trayectoria ligada a la Copa Zamora.

Formato

Respecto al formato de competición, un año más, y gracias a la colaboración de los acotados zamoranos, si la situación lo permite, se celebrarán la fase previa y dieciseisavos en cercado deportivo con bozal, y el resto de fases en campo abierto. Se mantiene, tal y como comentaron, por ahora, la idea de hacerlo a dos puntos a partir de semifinales. Todo esto supeditado a la realidad de cada momento, teniendo en cuenta lo complejo de esta temporada por la escasez de liebres, un mal que sigue acompañando al mundo galguero. En relación con los patrocinios, explicaron en la sesión que aquel que quiera participar, podrá hacerlo en función a tres formatos: pequeño patrocinador, aportando 50 euros, mediano patrocinador, 100 euros, y gran patrocinador 200 euros. La diferencia será cuestiones de visibilidad.

Finalmente, se desarrollaba el sorteo de la fase previa y los dieciseisavos. La cuota de inscripción se mantiene en 300 euros por club a ingresar en la cuenta de Caja Rural, con fecha límite el 1 de diciembre hasta las 23.59 horas. Será necesario además rellenar la hoja de inscripción y remitirla al correo copazamoragalgos@gmail.com.

La fecha y lugar de inicio de la competición se dará a conocer próximamente.