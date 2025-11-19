Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Zamora oferta un taller de Defensa Personal

Está abierto a todas las mujeres, sin requerimiento de una condición física previa

Imagen de un taller de Defensa Personal, hace años, en Zamora. | N. R. (ARCHIVO)

Paz Fernández

Zamora

La Escuela de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora ha decidido poner en marcha un taller de Defensa Personal dirigido a mujeres de cualquier edad, sin experiencia previa en artes marciales y sin necesidad de condición física concreta. La actividad se celebrará del 24 al 28 de noviembre en el Centro deportivo y social Huerta de Arenales. El curso pretende dotar a las mujeres de herramientas prácticas y psicológicas para prevenir, identificar y gestionar situaciones de riesgo o agresión en diversos contextos, y ofrecerá a las participantes un conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades y técnicas corporales que le van a permitir prever, evaluar, saber qué hacer y, en consecuencia, actuar ante situaciones de amenaza, conflicto o agresión. Todo ello favorecerá el fomento de la confianza de la mujer en sí misma y el empoderamiento a través del conocimiento y la capacidad de defenderse de posibles ataques.

La acción formativa será de dos horas diarias, de 11.00 a 13.00 horas, durante los días del curso, en el que se impartirán módulos que abordan la prevención y la conciencia situacional, técnicas físicas de autodefensa y simulación y aplicación práctica de lo aprendido. El curso estará impartido por personal cualificado de la Policía Municipal de Zamora. Las inscripciones se encuentran ya abierta en lineazamoraapuntame.com.

