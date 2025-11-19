Pádel
47 parejas estarán en la cuarta prueba del Circuito Provincial de Pádel de Zamora
La cita deportiva, que tiene como anfitrión al Morales Activa, se desarrollará en Los Llanos de viernes a domingo
La actividad de pádel para este fin de semana se trasladará a las instalaciones de Los Llanos donde tendrá lugar la cuarta prueba del Circuito Provincial Caja Rural, que reunirá a palas de todos los clubes de la provincia de Zamora, pero también de otros puntos de la geografía castellano y leonesa que no quieren perderse una cita, en este caso denominada "Open Diputación", que siempre es un éxito, al igual que el resto de eventos organizados desde la Asociación de Clubes de Pádel de Zamora.
En este caso, tal y como apuntaron en la presentación celebrada en la Institución Provincial, la inscripción se cerró este martes con la confirmación de 47 parejas (29 masculinas y 18 femeninas) que pelarán por la victoria durante todo el fin de semana prometiendo buenos puntos y partidos para el disfrute de los asistentes.
Cabezas de serie
Los anfitriones del Morales Activa recibirán así a decenas de jugadores y acompañantes con el deseo de que las parejas zamoranas lleguen lejos en la competición. En masculino se han confeccionado tres cuadros de Primera, Segunda y Tercera categoría, donde las cabezas de serie son los dúos César Andrés (ZA)- Alejandro Villarroel, y Javi Rubio (ZA)-Alejandro Carretero. Por lo que se refiere a las féminas, habrá 8 parejas en Primera y 10 en Segunda, siendo cabezas de serie las vallisoletanas Samanta Fernández y Claudia Fraile, y las zamoranas Nuria Tomé y Mila de Mena. Los primeros partidos serán en la tarde del viernes a partir de las 18.30 horas y las finales de Primera en la matinal del domingo, para posteriormente celebrar la entrega de trofeos.
Más allá de las Series Nacionales de Pádel y la Major League, los clubes zamoranos tendrán más actividad en la provincia puesto que el último fin de semana de noviembre se celebrará el Máster de Castilla y León , que enfrenta a las ocho mejores parejas del ranking masculino y femenino, y en diciembre será la última prueba del Circuito Provincial, sin olvidar un Encuentro de Menores para las fiestas de Navidad.
