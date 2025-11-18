El Zangarun busca a sus ganadores 2025 en el "serrucho" del bosque de Valorio

El bosque de Valorio volverá a ser epicentro de una atractiva jornada deportiva que reunirá a unos 300 corredores dispuestos a triunfar en el "serrucho" del pulmón verde de la capital del Duero. Será este domingo 23 de noviembre a partir de las 11.00 horas cuando los participantes en este Cross Trail Zangarun "Ciudad de Zamora" tomen la salida desde la Casa del Guarda dispuestos a afrontar un circuito de 10.600 metros con un desnivel de casi 400 diseñado por Jesús Vicente "Súper", director de recorridos de la carrera, aunque los juveniles de 15 a 17 años, solo afrontarán la primera parte de 6 kilómetros.

Así lo explicó en la presentación del Cross Raúl Vara, máximo responsable de esta prueba que cuenta con el respaldo de Ayuntamiento de la ciudad y Diputación Provincial, y que ya se ha convertido en todo un clásico en el calendario, algo que prueba que esta sea la novena edición.

El VIII Cross Trail Ciudad de Zamora - Zangarun 2024 ya tiene ganadores / A. P.

Además, este Zangarun tiene, como ya es habitual, su parte solidaria y es que se colabora con la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo y, además, los trofeos que se entregarán a los vencedores están realizados por usuarios de Fundación Personas. Será una fiesta del atletismo con nivel entre los participantes y todo envuelto en un gran ambiente familiar y es que los asistentes tendrán un servicio de ludoteca gratuito para los pequeños. Vara confía en que se repitan éxitos pasados y quiso agradecer también la ayuda de los más de 50 voluntarios que velarán porque todo salga a la perfección. Como es habitual la entrega de premios pondrá fin a una competición que vuelve a poner en valor uno de los grandes recursos de Zamora.