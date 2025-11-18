Atletismo
El Zangarun busca a sus ganadores 2025 en el "serrucho" del bosque de Valorio
La prueba se celebrará este domingo con la participación de 300 corredores que pelearán por la victoria
El bosque de Valorio volverá a ser epicentro de una atractiva jornada deportiva que reunirá a unos 300 corredores dispuestos a triunfar en el "serrucho" del pulmón verde de la capital del Duero. Será este domingo 23 de noviembre a partir de las 11.00 horas cuando los participantes en este Cross Trail Zangarun "Ciudad de Zamora" tomen la salida desde la Casa del Guarda dispuestos a afrontar un circuito de 10.600 metros con un desnivel de casi 400 diseñado por Jesús Vicente "Súper", director de recorridos de la carrera, aunque los juveniles de 15 a 17 años, solo afrontarán la primera parte de 6 kilómetros.
Así lo explicó en la presentación del Cross Raúl Vara, máximo responsable de esta prueba que cuenta con el respaldo de Ayuntamiento de la ciudad y Diputación Provincial, y que ya se ha convertido en todo un clásico en el calendario, algo que prueba que esta sea la novena edición.
Además, este Zangarun tiene, como ya es habitual, su parte solidaria y es que se colabora con la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo y, además, los trofeos que se entregarán a los vencedores están realizados por usuarios de Fundación Personas. Será una fiesta del atletismo con nivel entre los participantes y todo envuelto en un gran ambiente familiar y es que los asistentes tendrán un servicio de ludoteca gratuito para los pequeños. Vara confía en que se repitan éxitos pasados y quiso agradecer también la ayuda de los más de 50 voluntarios que velarán porque todo salga a la perfección. Como es habitual la entrega de premios pondrá fin a una competición que vuelve a poner en valor uno de los grandes recursos de Zamora.
