Las zamoranas Elba Álvarez y María Prieto O'Mullony se preparan para llegar al Mundial de Balonmano

Las zamoranas María Prieto O’Mullony y Elba Álvarez ya han comenzado la fase de preparación de cara a la Posten Cup, el torneo amistoso que disputa la selección española de balonmano y que servirá como última prueba antes del Campeonato del Mundo 2025. Ambros Martín, seleccionador, trabajará estos días con las 18 jugadoras incluidas en la prelista en la que se encuentran las dos canteranas del BM Zamora, de la que saldrá la convocatoria definitiva para el Mundial. El seleccionador ya había señalado que se trata de una preparación "bastante corta", por lo que estas primeras sesiones serán clave antes del viaje a Bergen (Noruega), previsto para mañana miércoles.

España disputará allí la Posten Cup, donde se enfrentará a Noruega, Serbia y Hungría, tres rivales de máximo nivel que servirán como puesta a punto en el tramo final hacia la cita mundialista. En cuanto a la confección de la lista definitiva, avanzó que "después del torneo elegiremos las jugadoras que creamos convenientes para disputar el Mundial", y añadió que el equipo acudirá "con 16 o 17 jugadoras, dependiendo un poco de la situación".

El técnico subrayó la importancia de llegar en las mejores condiciones físicas: "Lo importante es evitar lesiones en el último momento y que las jugadoras mantengan ese estado de forma, y si fuera posible, poder entrar en plan competitivo". Para concluir, insistió en el enfoque progresivo del grupo: "Nuestra idea, nuestro objetivo, es ir fase a fase. Queremos, evidentemente, mejorar los resultados de competiciones anteriores, fuesen Europeos o Mundiales. Nuestro objetivo va a estar focalizado, fundamentalmente, en ir centrándonos en cada uno de los partidos que vayamos a disputar únicamente en nosotras y tratar de hacer y dar lo mejor de nuestras capacidades".