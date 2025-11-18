Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pelota

Pleno de triunfos para el Club de Pelota Moraleja en el frontón José Ramos

Ganaron al Pradillos en los tres encuentros disputados

Los pelotaris, antes de un encuentro. | CEDIDA

Paz Fernández

Zamora

El frontón José Ramos, de Moraleja del Vino, acogió la segunda jornada del Campeonato de Castilla y León de paleta de cuero. Los partidos, que se celebraron en la matinal del domingo, resultaron muy disputados y las parejas moralejanas lograron un pleno de victorias ante el Pradillos.

Así, Miguel y Vecino se impusieron a Martín y César en los dos partidos (15-14 y 15-5); y después superaron a María y Rodrigo (15-14 y 15-11), para acabar con la victoria de Alex y Prieto II por unos marcadores de 15-5 y 15-11.

