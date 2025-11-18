Pleno de triunfos para el Club de Pelota Moraleja en el frontón José Ramos

El frontón José Ramos, de Moraleja del Vino, acogió la segunda jornada del Campeonato de Castilla y León de paleta de cuero. Los partidos, que se celebraron en la matinal del domingo, resultaron muy disputados y las parejas moralejanas lograron un pleno de victorias ante el Pradillos.

Así, Miguel y Vecino se impusieron a Martín y César en los dos partidos (15-14 y 15-5); y después superaron a María y Rodrigo (15-14 y 15-11), para acabar con la victoria de Alex y Prieto II por unos marcadores de 15-5 y 15-11.