Pelota
Pleno de triunfos para el Club de Pelota Moraleja en el frontón José Ramos
Ganaron al Pradillos en los tres encuentros disputados
El frontón José Ramos, de Moraleja del Vino, acogió la segunda jornada del Campeonato de Castilla y León de paleta de cuero. Los partidos, que se celebraron en la matinal del domingo, resultaron muy disputados y las parejas moralejanas lograron un pleno de victorias ante el Pradillos.
Así, Miguel y Vecino se impusieron a Martín y César en los dos partidos (15-14 y 15-5); y después superaron a María y Rodrigo (15-14 y 15-11), para acabar con la victoria de Alex y Prieto II por unos marcadores de 15-5 y 15-11.
