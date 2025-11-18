Mario Geras: "Para mi, la genética es lo principal en la cría de galgos"

Mario Geras es el galguero de nuestra provincia que mejor currículo deportivo y como criador puede presentar. No estamos hablando de un cazador con una importante herencia familiar ni de un criador que mantenga una línea genética heredada de generaciones anteriores. Es un galguero hecho a si mismo y que ha tenido que ir creciendo poco a poco a base de trabajo y de amor por este deporte. Pero vive uno de los peores momentos de su vida tras el conflicto que sufre con la Federación por un incidente que, en condiciones normales, no tendría mayor trascendencia pero que ha llegado a los tribunales ante la intransigencia de los dirigentes que manejan el mundo de los galgos y que están mostrando un inesperado enfrentamiento con uno de los mejores galgueros de España. “A mi no se me ha tratado como al resto de los federados, ni parecido. Se han modificado artículos para perjudicarme, al menos dos que yo sea consciente, tenían que haberlos titulado como artículos para Mario Geras”.

Señorito del Rocío, con su criador. | EL ROCÍO

El cazador de los Valles de Benavente lleva desde noviembre del pasado año sin poder competir ni criar, “con los perros bloqueados y sin poder moverlos”. El asunto está en manos de la justicia porque sus denuncias han llegado ya al Tribunal del Deporte, que le dio la razón, y la Federación Española ha llevado el conflicto a los tribunales porque “la Española recurre a todo”.

Estamos hablando de un año entero sin que el mejor criador de España y tal vez también el mejor competidor, pueda practicar la que es su gran afición, su gran pasión y su vida: “Te sientes indefenso porque no se me ha tratado como al resto. Los demás han tenido unos privilegios que a mi no me los han dado. Conmigo no ha habido legalidad”. Lo que había sido un mero incidente con otro galguero que, ni siquiera hizo suspender la competición en la fase previa del Campeonato de España, se convirtió luego en una sanción, a todas luces, desproporcionada que le ha dejado totalmente paralizado como galguero.

Mario Geras inició su afición por los galgos de muy pequeño, saliendo a cazar con su padre y su abuelo: “Entonces había muchas liebres, era exagerado. Me quedaba dormido en plena caza, me despertaban, y seguía caminando. Yo tenía una pizarra con su tiza donde me pasaba el día pintando galgos y caballos. Era muy canijo, y comencé a ir a los campeonatos con mi primo, recuerdo de venir a El Viso en Madridanos y era feliz. Ahí corrió la Sevilla de Miguel Ángel Castrillo y para mi, era un ídolo. Igual que ahora la juventud admira a un cantante o a un futbolista, para mi Castrillo era un ídolo. Tengo recortes de La Opinión de cuando, con su hermano José Antonio, llevaban la manteleta de Bajoz con la Sevilla. Y lo seguía a todos los lados, donde iba Castrillo, allí iba yo, si me llevaban. Seguí a la Salada, al Feo, para mi fue un referente”.

Y su línea de cría comenzó en parte porque “le compré un cachorro a Castrillo, el Juli, que fue subcampeón de la Copa Zamora y comencé a criar de perrillos de mi pueblo”. Pero sus primeras perras de alto nivel fueron Princesa y Guapa. La Guapa llegó a la fase final del Campeonato de España con el club El Rocío y Princesa también pero con el club Baltuana en el 2009. Princesa crió con Capote, un macho mítico, y de ahí nacieron Señoríta -subcampeona de España en 2012-, Rocío, Destino -otro gran semental-, y Arena que se proclamó campeona de España compitiendo por Andalucía. Gominola, también hija de Señorita, fue otra gran corredora; Música, y el Señorito que fue su primer gran semental. Ahora es Cortijo el que sigue la tradición criadora de la cuadra de El Rocío “que está dando muy buenas crías, y parece que no interesa que sigamos registrando crías de él. Me está llamando gente a ver si pueden cubrir con el perro y les explico la situación que tengo, pero el perro no puede cubrir porque ahora mismo no tiene DNI, digamos. Ahora mismo, mis perros no aparecen en los registros de la Federación”.

“Para mi, la genética es lo principal y la he buscado. A mi me gustaba la genética del Capote porque lo examiné mucho, tanto en Cantalapiedra cuando corrió el Nacional como después y para mí era un perro con una clase espectacular: corriendo con la cara al suelo, suerlimpio que eso también se transmite y como metas en casa la suciedad, no la quitas, y Capote cumplía las principales normas que te va a exigir la reglamentación. De ahí saqué todas mis perras”, explica Geras, quien destaca también la importancia del trabajo para un buen galguero criador: “Yo vivo para los galgos. Trabajo en el campo pero no tengo ni domingos ni festivos, son para los galgos. Campo y campo e intentar ir por donde no haya conejos y hacerlo lo mejor posible. Mucha preparación. Soy feliz con ellos, con los cachorrillos por el campo, viéndolos correr. Ahora también me acompaña mi novia Patricia y soy feliz en el campo”.

Sus métodos de entrenamiento tampoco tienen un secreto especial: andar por el campo, de paseo. Alterna unos perros atados con otros sueltos, siempre con bozal y también realizan carrera tras coche o con el caballo porque “mueves el caballo a la vez que los perros”. Todo a base de mucha constancia: “Respeto a esa gente que se pone a entrenar a los perros quince días antes de que empiece la caza pero los resultados ahí están y la gente que consigue resultados es gente que es constante”. Todo ello complementado con la alimentación: “Hoy en día hay piensos buenísimos, los hay que vienen hasta sin cereales, con carne y pescado. Yo suelo usar Royal Canning y aparte les doy carne pero la dieta está basada en pienso. También me gusta darles algo de pasta y fruta”.

Cada año suele reservar cuatro galgos para competir, dos colleras, para compararlos entre ellos, porque además hay que contar con las lesiones. “La inscripción para el Nacional se cierra en julio y tienes que tener varios perros porque siempre hay lesiones, celo… No suelo criar muchos porque me gusta tenerlos de mi mano, en perfectas condiciones. Hay que llevarlos al veterinario, suelo ir a Toro a donde Miriam, para hacerles analíticas y pruebas. Me gusta controlarlos porque hay gente que no los mira en todo el año y un galgo es un competidor, un atleta y tiene lesiones lo mismo que cualquier atleta. Tienen que tener además su descanso porque, para que los músculos crezcan, tienen que descansar y recuperar. Un galgo necesita también descansar”.

Es uno de los criadores más solicitados: “La gente viene, cubre su hembra, o te la manda por transporte, y a mi me gusta cubrirlas con el análisis de la progesterona hecha para saber el día exacto en que se cubre, para que no queden vacías. Luego paren en su casa, el propietario registra la camada y yo se la tengo que validar si todo está correcto. Luego me entrega en compensación alguna de las crías.”, explica el galguero de la Torre del Valle.

Rocío, con Mario Geras / LOZ

Como todos los galgueros de España, Mario Geras ve la escasez de liebres “muy mal, muy mal, y este año, el peor de todos. Hablo con la gente y no hay liebres en ningún coto, la justitas, justitas, y las expectativas las veo cada año peor”. “Esto tiene que ser la Administración y ahí sí que le doy la razón a la Federación. La Federación no tiene por qué sacar una vacuna. La Federación no tiene nada que ver con la gestión de mi coto. La responsabilidad es de la Junta de Castilla y León, lo mismo que se está moviendo ahora con la gripe aviar, pues lo mismo. Vamos a investigar la mixomatosis en la liebre. En mi pueblo, las liebres están extinguidas y la gente joven ya no sabe lo que es una liebre porque no se ven en el campo”, y gracias a que existen los cercones: “Es a base de dinero pero también tienes que pagar por aparcar en una ciudad, por ir al fútbol… A los propietarios les ha costado mucho hacer un cercón, es muy difícil de gestionar porque hay mucha bajas, la águilas y los zorros atacan a la liebres, y el propietario tiene muchos gastos para que luego vaya por por la cara a correr allí mis galgos. El vallado hay que pagarlo, todos los días hay que revisarla por si el jabalí te ha levantado la valla, y es lógico que tenga que cobrar. Conozco un propietario que compró cuarenta liebres y se le murieron todas de la mixomatosis ”.

La crisis de la liebre ha hecho que baje el número de galgueros cazadores, pero los federados no paran de aumentar aunque resulte paradógico porque “la competición, si es sana, es bonita porque conoces gente, te da una adrenalina que no te la da correr la liebre en tu pueblo. Es como una droga aunque te lleves muchos desengaños, dolores de cabeza pero sigues en ello porque te gusta. Cada vez hay más clubes. Cuando veo un vídeo con tres galgos detrás de la liebre, me pongo malo y más según está el tema de la liebre. Vamos a ver qué galgo de los dos corre más no cuál mata, dale traílla todo lo larga que puedas porque yo quiero que no la llegue porque, además, cuanto menos la lleguen, menos aprenden los perros porque además van con bozal. No quiero que la lleguen y si va en línea recta, mejor”.

Mario Geras no se opone a los avances que puedan beneficiar a la caza con galgo: “A mi me gustan los drones pero siempre que sean un apoyo, porque si quitas los caballos y los jueces, eliminas la esencia a este deporte. Pero hay campos de carreras que a lo mejor no te dejan meter tres caballos, y en días que está el terreno muy blando, pues puede ir un juez único pero ayudado por un dron para poder juzgar tranquilamente y sin prisa. Hay cosas que no se aprecian desde el caballo y a veces los jueces se ven entre la espada y la pared porque a veces cada juez ve una carrera diferente. Ningún juez quiere perjudicar a nadie y hay tecnología para ello”.

Otra mejora que debería aplicarse es la de los campos de carrera que, a su juicio, deben repartirse a sorteo: “Si le toca poner campo de carrera a un club corre en su coto pero las otras dos colleras deben correr tras sorteo. No se puede decidir a dedo dónde y cuándo corre cada club. El año pasado, tenía que correr yo en San Estaban del Molar, que me queda al lado de casa, me mandaron más allá de Villoslada a 270 kilómetros y otros tantos de vuelta. Yo propondía que al club que le toque poner campo, que corra en su casa, pero los otros dos, a sorteo, y así no hay suspicacias y si a Mario le tocan las piedras, pues a las piedras. En Madrigal íbamos todos a las zonas de piedra, en igualdad de condiciones, pero ahora no es igual para todos”.

Y tampoco se corta hablando de las críticas que recibe este deporte del mundillo ecologísta: “Lo único que buscan son subvenciones, que es de lo que viven, llevan toda la vida con la foto del mismo galgo ahorcado, y no quieren ver que muchos de esos galgos son los que les han robado a lo galgueros y luego los sueltan por ahí. Los prueban o se les escapan y quedan sueltos por ahí. El galgo no es el perro más abandonado, hay razas de caza que tienen más abandonos. La han cogido con los galgueros como con los toros y el que no quiera ir a los toros, que no vaya, que se quede en casa”. n