Taekwondo
Bronce para Marcos López, del Benavente Quesos el Pastor, en la Copa del Rey de Taekwondo
El integrante club benaventano era el más joven de la competición
Intensa y fructífera jornada deportiva para el Club Taekwondo Benavente Quesos el Pastor que estuvo representando en dos importantes citas. Por un lado, se celebró en Alicante la Copa del Rey y el club acudió con dos de sus integrantes, incluidos en la Selección de Castilla y León: Marcos López, siendo júnior y el más joven de la competición, consiguió un merecido bronce mientras que Marcos Bailez no tuvo suerte y perdió en primera ronda.
La entidad también estuvo representada en el IX Open de Don Quijote, donde acudieron más de 1.200 competidores. El Club Taekwondo Benavente Quesos el Pastor participó con 15 deportistas dentro de la Selección de Castilla y León que logró el primer puesto en Junior y Cadete.
Por resultados individuales, en Cadete Héctor Rabanal fue oro; Pedro Ríos, plata, mientras que Paula Turiel y Mireia Uña se colgaron dos bronces.
En Júnior, Bruno Rueda y Marcos García se hicieron con sendas platas, al igual que Elvira Martínez en Sénior.
