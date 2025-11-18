El Amigos del Remo homenajea a José Miguel Herrador

El Club de Piragüismo Amigos del Remo dio por clausurada una temporada excepcional y lo hizo con un emotivo homenaje a José Miguel Herrador Leal por sus 50 años de trayectoria deportiva plagada de éxitos, llevando el nombre de Zamora a lo más alto. Así, la entidad deportiva celebró este pasado fin de semana su tradicional acto de fin de temporada, una jornada marcada por el "compañerismo, el reconocimiento y la celebración de un año deportivo extraordinario", tal y como reconocieron sus integrantes. Durante el evento, directivos, deportistas, familiares y simpatizantes del club destacaron tanto los excelentes resultados deportivos obtenidos a lo largo del año como el crecimiento personal y colectivo que se ha vivido dentro de la entidad. "La consolidación de un grupo de trabajo unido, comprometido y con un ambiente ejemplar ha sido uno de los pilares del éxito de esta temporada", indicaron desde la entidad.

El momento más emotivo

El momento más emotivo de la celebración fue, sin duda, el homenaje a José Miguel Herrador Leal, quien cumple 50 años paleando y formando parte esencial de la historia del club. Su dedicación, constancia y pasión por el piragüismo han sido inspiración para varias generaciones de deportistas. La directiva quiso reconocer públicamente este medio siglo de entrega con un merecido tributo a su trayectoria, subrayando que su figura es "un ejemplo de lo que significa amar este deporte y este club". A pesar de los años recorridos, Herrador Leal aseguró que aún le quedan muchas paladas por dar y que seguirá disfrutando del piragüismo "mientras el cuerpo y el corazón quieran". El club cierra así una temporada memorable, con la vista puesta en seguir creciendo, fomentando los valores deportivos y fortaleciendo la convivencia entre sus socios. "Amigos del Remo" reafirma su compromiso con el deporte, la formación y la familia que han construido durante décadas.