Dos subcampeonatos y un bronce para Salvamento Benavente en el Campeonato de España de Distancias Cortas de Socorrismo

Nuevos éxitos del Club Salvamento y Socorrismo de Benavente que ha participado con cinco deportistas en la VI Spanish Short Course Championship / Campeonato de España de Distancias Cortas de Salvamento y Socorrismo, de las categorías juvenil, júnior y absoluta durante el fin de semana, en la piscina Municipal Fuente de la Niña, en Guadalajara.

Se vivieron varios podios para los socorristas del CSS Benavente, entre los que destacó la actuación del juvenil Diego Palazuelo que fue subcampeón de España en dos pruebas, la 100 supersocorrista y 50 combinada de salvamento. Además, logró estar en la final de 50 metros socorrista.

También el benaventano Guillermo Revilla, fue subcampeón de España en la prueba de 100 metros supersocorrista y, aunque logró entrar en todas las finales disputadas (50 metros socorrista, 50 natación con obstáculo y 50 combinada de salvamento), no pudo medirse en las finales y se vio obligado a causar baja, aunque desde el club ponemos en valor el esfuerzo realizado durante toda la competición.

Además, la deportista absoluta Carolina Ganado subió al podio en la prueba 100 metros supersocorrista en que logró una luchada tercera posición y compitió en la final de 50 natación obstáculo, logrando un quinto puesto.

Carolina Ganado, Guillermo Revilla y Diego Palazuelo / cedida

Aunque no lograron podio sí dejaron su impronta otras dos deportistas de este club. Por su parte la socorrista Paula Martínez, que se estrena en la categoría juvenil este año, disputó las finales de 50 combinada de salvamento y 100 supersocorrista. Mientras que Alexia Carrera mantuvo el pulso en cada prueba y peleó cada metro.