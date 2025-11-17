El Noname vuelve a complicarse la vida

El Noname sigue sin tomarle la medida a la liga de Regional de Aficionados pese a que el equipo de Miguel Losada siempre juega sus opciones y esta vez no fue capaz de sacar partido de gol que marcó Sergio García al borde de la media hora de juego.

El equipo zamorano tuvo controlado el partido durante la primera parte, y todo se le puso de cara con el gol de penalti que transformó Sergio García. Pero el gol en el minuto 46 con el que empató el Helmántico supuso un jarro de agua fría y dio alas a los salmantinos que conseguían el 2-1 en el minuto 67 y también de penalti.

Esta derrota complica de nuevo la clasificación en el Grupo B al Noname que queda situado en una peligrosa décimo tercera posición con solo un punto más (8) que el Moraleja que ya es antepenúltimo tras su derrota del sábado también por 2-1 ante el Cubillos que será el próximo rival del Nomame en la próxima jornada.Los zamoranos han perdido tres de los últimos cinco partidos y deben centrarse más en la permanencia en esta su primera campaña en Regional de Aficionados.n