El Noname vuelve a complicarse la vida
El equipo zamorano cae ante el Helmántico tras controlar el partido en la primera parte, y cae al décimo tercer puesto
M. L. s.
El Noname sigue sin tomarle la medida a la liga de Regional de Aficionados pese a que el equipo de Miguel Losada siempre juega sus opciones y esta vez no fue capaz de sacar partido de gol que marcó Sergio García al borde de la media hora de juego.
El equipo zamorano tuvo controlado el partido durante la primera parte, y todo se le puso de cara con el gol de penalti que transformó Sergio García. Pero el gol en el minuto 46 con el que empató el Helmántico supuso un jarro de agua fría y dio alas a los salmantinos que conseguían el 2-1 en el minuto 67 y también de penalti.
Esta derrota complica de nuevo la clasificación en el Grupo B al Noname que queda situado en una peligrosa décimo tercera posición con solo un punto más (8) que el Moraleja que ya es antepenúltimo tras su derrota del sábado también por 2-1 ante el Cubillos que será el próximo rival del Nomame en la próxima jornada.Los zamoranos han perdido tres de los últimos cinco partidos y deben centrarse más en la permanencia en esta su primera campaña en Regional de Aficionados.n
- Así será la nueva estación de autobuses de Zamora
- Robos en viviendas activan la alarma en pueblos de Sayago y Tierra de Campos
- Los zamoranos encienden su luz en Vigo con una sonora reivindicación del tren al grito: 'Si no para, no pasa
- Un año de cárcel por abuso sexual a una camarera menor en Zamora: 'Esto es solo un calentamiento
- Un coche con dos ocupantes se empotra contra un árbol en Cubillos
- El sacerdote zamorano de 93 años que quiere salvar la torre de su pueblo: “No nos olvidéis”
- Esta comarca de Zamora protagoniza el último vídeo promocional de Jesús Calleja
- Lo que cuesta mantener los gatos callejeros en Zamora: precios de los servicios veterinarios