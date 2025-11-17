La lluvia frenó la competición en el Nacional de Galgos

En las jornadas del sábado, la meteorología volvió a condicionar la competición y solo se pudieron disputar la mitad de las colleras previstas. Ni en Cuenca de Campos ni en Gordaliza de la Loma se pudo correr ninguna de las colleras previstas. Tan sólo se produjo un duelo con representantes zamoranos en el que la Virgen de La Hiniesta eliminó a Jambrina en el corredero de Villavellid con una liebre de 1´10. También en Villavellid, Ibérico y Macejujo corrieron una liebre nula de 49 segundos y la segunda marcaba 1´10, pero solo la perra del Ibérico engalgaba la liebre por lo que se declaraba nula. Charro y El Pajaron disputaron una primera carrera de 18 segundos y en la definitiva en 1´20 se llevaba el punto la representante del Charro y la amonestación la representante salmantina de El Pajarón.

En Carbonero de Ahusin, una gran liebre de 3´09 le dio la clasificación al club palentino. La Castellana eliminó al San Isidro segoviano en 57 segundos. La collera Duruelo-Nava tuvo que disputar tres liebres y finalmente Nava se llevó la victoria en 2´41

En Villamor de los Escudero, Los Magníficos eliminó al San Marcos en 1´35. y el Lebrel Segoviano, a La Muralla en 1´25, un tiempo muy similar al que necesitó Virgen del Agua para imponerse al Real Camino.

El pasado jueves, Dos Hermanos eliminó a Lazarillo de Tormes en 1´32, y La Suerte al Tuta en 1´35.

Las Tres Rayas cayó ante Lerma Mulas tras una carrera de 1,53, El Montalvo se retiró por prescipción veteriaria y pasa el club El Torero.

En San Román de los Oteros, La Dorada eliminó a Villarramiro en una liebre que se mostró superior a sus rivales que se saldó en 2´15. En la galopada uno de los cargos técnicos, Mario, tenía un percance con el caballo pero pudo continuar con los juicios.

Con 1´11 la perra de Nª Sª de las Angustias se hacía con el billete a la siguiente ronda eliminando a La Rabona León. Una liebre buenísima puso en fila de a uno a las dos galgas por un camino, y con un crono de 3´20 le daba la victoria Cantero Díez y dejaba fuera a la representante del Otero.

Finalmente, en La Cantera San Miguel se deshizo de Amigos de Torralba en un tiempo muy ajustado de57´´. Mario en Tierra de Campos y Galgueros del Odra tan sólo pudieron correr una carrera nula de 40 segundos.

Los Trillos y El Tanganillo corrieron una carrera con el tiempo justo reglamentario de 55´´ y punto blanco, para la representante segoviana del Tanganillo. "Tras esta carrera el caballo del juez principal tenía un problema físico que le impidió seguir juzgando y por lo que hubo que suspender la competición", según informó ayer la Federación de Galgos de Castilla y León.n