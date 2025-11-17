Hugo Domínguez conquista Euskadi con 3 medallas en la Copa de Brazilizn Jiu Jitsu

Hugo Domínguez, perteneciente al gimnasio Martial Arts School Ju75 del Team Cadena Spain, ha participado este fin de semana en Vitoria en la Copa de Euskadi de 2025 de Brazilian Jiu Jitsu en la categoría juvenil de hasta 67 kg donde subió varias veces al podio.

En primer lugar, se disputó la categoría GI (con Kimono) de hasta 67 kg, donde Hugo consiguió vencer con superioridad a todos sus rivales. En la final el zamorano venció por sumisión a su rival con una excelente llave de brazo antes de cumplirse los cuatro minutos reglamentarios del combate.

A continuación, el luchador pasó a disputar la categoría Gi absoluta, que solo pueden disputar los vencedores de todas las categorías de cada peso. En esta ocasión Hugo no venció en semifinales ante un rival con 12 kg. más que él, pero cayendo por puntos en un disputado combate, consiguiendo un merecido bronce.

Finalmente se disputaría la categoría NO GI (sin kimono) o grappling, la especialidad del zamorano, donde también consiguió vencer todos sus combates por sumisión, incluida la final, que despachó en menos de un minuto con una llave de brazo.

Hugo Domínguez, en el podio / cedida

El joven zamorano renunció a disputar la categoría NO GI absoluta, a la que se había clasificado, debido al cansancio de la larga jornada de combates y como prevención ante posibles lesiones.

De este modo Hugo sigue dejando el deporte zamorano en lo más alto por todo el territorio nacional. La próxima parada será en diciembre en la Copa de España que se disputará en Sevilla.