«Hemos sentado algunas bases para el Zamora del futuro»

Óscar Cano explicó tras el partido que el Zamora “ha mejorado y mucho respecto al partido del miércoles. En la primera parte el equipo ha estado bien con balón, ajustándose a la presión, excepto en un par de jugadas por su perfil izquierdo en las que ellos fueron capaces de encontrarse”. Cano recordó que “no había pasado nada hasta la jugada fatídica y a partir de ahí nos ha tocado remar. Hemos tenido un par de buenos acercamientos, el equipo estaba creciendo, estaba utilizando bien la pelota, manejando los ritmos de cada acción, pero llega la jugada desgraciada y todo se hizo cuesta arriba”.

Pese a todo, el entrenador del Zamora añadió que “nos hemos rearmado, hemos tratado de no volvernos locos, de esperar la nuestra, de defendernos bien porque también es un aprendizaje el competir bien, y no recuerdo ninguna intervención de mérito de Fermín estando en inferioridad numérica en un escenario así y ante un gran rival”. Óscar Cano asegura que “hoy hemos sentado algunas de las bases del Zamora que está por venir. Hay que felicitar a los chicos porque, incluso con diez jugadores, hemos tenido por momentos la pelota y eso habla bien de ellos”. “Jugando así y haciendo las cosas como hoy las hemos hecho, vamos a sumar de tres en tres muchas veces”.

Control de las cosas

El técnico granadino reconoció que ayer buscaba “el control de las cosas” porque el miércoles “cada jugador quería demostrar sus mejores condiciones sin tener en cuenta a lo mejor a los compañeros” y en Ferrol buscaba “ser un equipo muy diferente. Es muy difícil quitarse de la cabeza el resultado, pero si somos capaces de olvidarlo, creo que hemos sido un equipo que ha controlado muy bien las cosas, que ha presionado muy bien, que ha tenido la pelota, que ha tenido pausa y ha acelerado cuando tenía que hacerlo y eso es lo que se busca”. No quiso tampoco desvelar si el sistema empleado en Ferrol lo va a repetir siempre:”Entendía que hoy había que ganar en control y se ha conseguido. Esto no son matemáticas pero el partido de hoy me deja la sensación de que los chicos van a ganar muchos partidos este año y bien ganados. Hemos visto una defensa casi inexpugnable, los carriles largos han hecho daño, los cuatro de dentro han estado sensacionales, el partido de Kike y de Carlos es para quitarse el sobrero, el de Markel… Hoy no puedo reproclarle nada a nadie porque incluso en la jugada fatídica del gol, es un blocaje típico en el que siempre se deja botar el balón, pero la mala fortuna hizo que pasase por allí Athuman. Estoy muy contento con el rendimiento del equipo y disgustado por no poder sumar”.