Salvamento y socorrismo
El Dragones Caja Rural muestra nivel en la Red Bull Ocean Rescue de Biarritz
Nerea Martín y los hermanos Diego y Marcos Antón quedaron cerca del objetivo
P. F.
Tres integrantes del Dragones Caja Rural, Diego y Marcos Antón y Nerea Martín, participaron con éxito en la Red Bull Ocean Rescue celebrada en la localidad francesa de Biarritz
La mañana del sábado comenzaba con la primera eliminatoria masculina, en la que los hermanos Antón conseguían el pase a las semifinales en la prueba tabla-nadar-tabla.
En las semifinales, Nerea Martín lograba clasificarse para la final del día, al igual que Marcos Antón. Por su parte Diego Antón se quedaba a tan solo un puesto de pasar a la final del día y optar a entrar en la gran final del domingo.
Ya en la final, Nerea terminaba en octava posición y Marcos era el 15º, quedando ambos muy cerca de lograr el objetivo de llegar a la final del domingo con los mejores de este año y los mejores clasificados de la anterior edición.
En definitiva, gran papel de los zamoranos en una dura prueba quedándose a las puertas de competir con los mejores del mundo.
