Balonmano
El Balonmano Zamora vivirá este sábado su "día grande"
El seleccionador nacional recibirá la insignia de oro de club, junto con Cipriano García , director de Caja Rural, y Arcel Andrés
Se realizará la foto de familia con más de 700 niños que conforman la escuela pistacho
El Balonmano Zamora vivirá este próximo sábado 22 de noviembre uno de los días más importantes de la temporada 2025-26.
La fecha ha sido la elegida por la entidad para realizar la tradicional fotografía de la Escuela del Club Balonmano Zamora, entidad que actualmente cuenta con 700 jugadores y jugadoras. El acto se realizará en el descanso del partido que enfrenta a los Guerreros de Viriato con el Balonmano Vetusta (16:30 horas en el Pabellón Ángel Nieto) en lo que será una verdadera fiesta deportiva donde los más pequeños, el futuro, son los protagonistas.
Máximo reconocimiento
Además, el encuentro también servirá para entregar la insignia de oro del club a Jordi Ribera, seleccionador nacional, por su labor incasable en favor del balonmano durante tantos años. Además, también recibirán la máxima distinción del club Cipriano García, director de Caja Rural, gran colaborador y patrocinador, y Arcel Andrés, directivo y excapitán pistacho.
