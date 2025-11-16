El Ríver Zamora se sobrepone a todo para ganar al Salamanca FS

El Ríver Zamora terminó adjudicándose (6-5) el derbi contra el Salamanca FS que deparó un gran espectáculo de fútbol sala y muchísima emoción por las alternativas en el marcador que se prolongó hasta los instantes finales del encuentro disputado en el Ángel Nieto este domingo.

Era un partido de máxima emoción porque además en el Salamanca llegaban los benaventanos Yayo, Heras y Domi, y en la portería, el zamorano Pablo y Bruno , también de Benavente. Chema Sánchez no necesita presentación, y tanto Medina como Ballano han pasado por los dos equipos.

Saltó muy fuerte a la cancha el equipo salmantino y Guille tuvo que realizar una gran intervención para atajar el disparo de Domi que entraba por la escuadra. Pero pronto respondieron los zamoranos con un disparo de Iván que atajó como pudo el portero visitante quien, a su vez, inició un contragolpe no terminó en gol por un providencial cruce de Saúl que impidió que entrase el balón en la portería.

Pidió tiempo muerto Chema Sánchez para recomponer su equipo que había perdido la iniciativa del comienzo del encuentro pero poco pudo arreglar el técnico salmantino porque en la siguiente acción, el portero Pablo tuvo que salir a los pies de Iván que no pudo superarle. La siguiente también fue zamorana con Oli al que volvió a responder Pablo.

El partido se enfrió bastante y al Ríver le costaba crear ocasiones, pero todo cambió en un momento cuando Iniesta se fue a la banda y disparó casi sin ángulo pero el rechace del portero hizo que el balón entrase en la portería para poner el 1-0 en el minuto 8. No dio respiro el River y Joseca recibía en el área para marcar un gol típico de pivote, el 2-0. El partido se había vuelto loco porque tras el saque de centro, Salva enganchó un disparo pegado al poste al que no pudo llegar el portero (3-0), tres goles en menos de dos minutos de juego.

Y si la ofensiva zamorana había sido vertiginosa, no fue menos la reacción charra que llegó también el el plazo de un minuto con los goles de Nano y Chino que volvían a meter en el partido al SFS (3-2). Chema Sánchez buscó restaurar la igualada poniendo portero-jugador en momentos de mucho nerviosismo en la cancha y Garcia Poveda también optó por este dispositivo táctico.

Todo había cambiado y ahora el dominador era el equipo charro cuando sólo habían transcurrido 12 minutos de juego. Los visitantes movían bien el balón pero el Ríver se defendía bien pertrechado atrás apoyado en un Guille muy inspirado bajo los palos.

Y la insistencia de los de Chema Sánchez en el portero-jugador terminó por dar su fruto en el empate a 3 que marcaba Nano en el minuto 18.

Calmó la fogosidad de ambos rivales tras el paso por vestuarios pero el encuentro seguía muy abierto y cualquiera de los dos equipos podía volver a marcar. Chema Sánchez seguía con el portero-jugador creándole muchos problemas, especialmente al portero zamorano. Eran ya muchos minutos jugando los visitantes con cinco, pero el Ríver no encontraba la forma de robar y buscar la puerta vacía. Pero tuvieron que pasar casi diez minutos de la segunda parte para que llegase ese ansiado robo tras el que Nico marcaba el 4-3 y el jugador del Ríver repetía la acción un minuto más parte para firmar el 5-3.

Fue un duro mazado para el FSS que no encontraba la forma de reaccionar ante un rival mucho más sereno, hasta que Nano protagonizó una incursión en posible penalti pero en la jugada siguiente no perdonó para acortar distancias de nuevo (5-4) y los goles siguieron llegando en racimo porque Chino, de nuevo, marcaba para igualar a 5 con algo más de 3 minutos por delante.

Y el partido siguió loco porque en la siguiente acción, Nico volvía a robar para marcar a puerta vacía el 6-5 que ya no se movería en los muy tensos últimos dos minutos de juego.

FICHA TECNICA

Ríver Zamora: Guille, Magui, Saúl, Iniesta, Samu -equipo inicial- Alex Gil, Oli, Samuel Alberto, Joseca, Iván, Salva, Nico, Egido, Adri.

Salamanca FS: Pablo, Domi, Chino, Heras, Dalmiro -equipo inicial- Brun, Alonso, Moreiro, Ballano, Zaballos, Nano, Yayo, Dani, Sergio, Isma.

Goles: 1-0 (8´): Iniesta. 2-0 (8´): Joséca. 3-0 (9´): Salva. 3-1 (10´): Nano. 3-2 (10´): Chino. 3-3 (18´): Chino. 4-3 (29´) Nico. 5-3 (30´):Nico 5-4 (36´): Nano. 5-5 (36´): Chino. 6-5 (37´): Nico.

Árbitros: Paula Álvarez y Daniel de la Torre.

Incidencias: Buena entrada en el Pabellón Ángel Nieto de Zamora.