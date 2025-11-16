Rácing de Ferrol - Zamora CF: El equipo de Óscar Cano debe crecer si quiere ganar

El Zamora CF afronta esta tarde (18.45 horas), en el Estadio Municipal de "A Malata" su segundo encuentro de la semana. Un choque en el que está obligado a mejorar la imagen que ofreció sobre el césped ante el Ourense CF, objetivo principal para conseguir superar al Rácing de Ferrol y lograr unos puntos que también son de vital importancia a estas alturas del curso.

Cano quiere más

"Hemos hecho un partido malísimo", señaló Óscar Cano tras su debut liguero en el Ruta de la Plata, encuentro saldado con un 0-0 que de poco le vale al Zamora CF.

Sin embargo, el técnico rojiblanco no espetaba dicho análisis solo por el marcador, que duele pero pudo ser otro de haber tenido acierto de cara a portería; el granadino apuntaba al juego, como explicó ese día y en las horas previas al viaje hasta Ferrol. Escenario donde espera que cambie la imagen del equipo.

La idea de juego es otra

Cano, tras el debut, se mostró insatisfecho por el exceso de juego directo, a falta de criterio en la circulación de balón y el fútbol individual que practicó el Zamora CF en su estreno. Argumentó con datos ese estilo nervioso y sobradamente vertical, para después señalar que la idea que tiene en mente para los rojiblancos es otra.

GALERÍA | Vuelve a ver las imágenes del partido del Zamora CF contra el Ourense CF en casa (0-0) / Alba Prieto

El concepto en el que ya trabaja sin descanso y al que los suyos deben acercarse hoy. Porque, según indicó, el proceso da lugar al producto.

Toque de balón y control

"Hay que tocar más la pelota y hacerlo con sentido", aseguraba el granadino horas antes de viajar hasta Ferrol en su primera salida como entrenador del Zamora CF. Un desplazamiento complicado en el que no será fácil desplegar ese juego colectivo y armónico del que pretende dotar a la escuadra de la capital del Duero.

Principalmente, porque aunque el plan pueda estar claro, el rival juega para impedir que se lleve a cabo. Y el Rácing de Ferrol no parece, precisamente, un adversario que vaya a dar facilidades. Menos en su estadio.

Un oponente de alto nivel

El nivel del oponente no pasa inadvertido, ni siquiera para Cano. "No sé si tiene mejor plantilla el CD Tenerife o el Rácing de Ferrol", comentaba días antes del choque, reconociendo que los gallegos tienen "un súper equipo" en el que "del portero al último de los delanteros hay mucho talento".

Óscar Cano y Javier Páez. / LOZ

Esa calidad se deja notar en la clasificación donde hoy defenderán su estancia en zona de play-off. Un lugar que se ha ganado acumulando 20 puntos; los tres últimos superando lejos de A Malata a sus vecinos del CD Arenteiro.

El estilo no se negocia

Pero pese ello, Cano no renunciará en su intento por plasmar sobre el verde su idea. Aunque sea, dejar trazos de la misma. Para lo cual, el equipo rojiblanco ha estado trabajando en la posesión del balón; un elemento clave. Como también lo es, a día de hoy, manejar la presión de las expectativas.

La estructura una incógnita

Seguramente, parte del trabajo de los últimos días también haya estado destinado a la estructura y los nombres propios que Cano necesita para avanzar.

Óscar Cano, hoy antes de inicarse la rueda de prensa. / C. J. T.

Sin embargo, con tan poco tiempo entre el último duelo y este, su elección para el once inicial de hoy ofrece muchas dudas. Más aún cuando, en la previa, afirmaba que su equipo puede "ofrecer diferentes variantes", como también lo hace el Rácing de Ferrol.

Habrá novedades

Todo parece indicar que Fermín seguirá bajo palos y, en la línea defensiva, volverán a figurar Rufo Lucero y Miki Codina. Mientras que, como centrales, o Athuman o Erik podrían ceder su sitio a Luismi Luengo, cumplida su sanción.

La duda del centro del campo

En el centro del campo, las alternativas son varias. Cano podría apostar por distintos dibujos y, en función del que crea mejor, saltarán al césped unos futbolistas u otros.

Eso sí, atendiendo a la lectura de su debut, lo más probable es que Carlos Ramos y/o Clavería se hayan ganado un hueco en el once de inicio.

Loren, disponible

El regreso de Loren, que ya trabajó con el grupo, podría influir en los hombres de banda. Sin embargo, tanto Sancho como Márquez vuelven a partir como favoritos para uel equipo inicial.

Óscar Cano, en un entrenamiento del Zamora CF en el anexo del Ruta de la Plata. / Alba Prieto

Al frente, con casi toda seguridad, estará Eslava, acompañado bien por Farrel o bien por Carbonell (en función de la posición de Márquez y la estructura que se utilice).

Más allá de todo, sumar

Con todo, lo importante por encima de nombres y esquemas, es el Zamora CF. Su necesidad de dar un paso al frente y sumar puntos para aliviar la presión.

Si es la primera victoria fuera de casa del curso, mejor; pero, ante todo, debe mostrar su intención por crecer en Ferrol.