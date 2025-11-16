Racing de Ferrol - Zamora CF: Sin éxito en A Malata

El Zamora CF mejoró su imagen respecto al debut de Óscar Cano en el banquillo, pero no pudo lograr con su nuevo técnico romper la mala racha como visitante esta temporada.

Los rojiblancos lucharon ante un rival que castigó con gol su único gran error, un balón suelto entre Fermín y Athuman que convirtió en el 1-0 Escobar. Incluso cuando se quedaron con un hombre menos por doble sanción a Carbonell al filo del descanso. Pero tanta entrega no sirvió de nada ante un bloque gallego que manejó la diferencia en el tanteo y la superioridad numérica con auténtico aplomo.

Inicio con personalidad en A Malata

La contienda arrancó con el conjunto rojiblanco mostrando su intención por tocar el cuero con independencia de la mucha lluvia que caía sobre A Malata o la entidad de un Racing de Ferrol cargado de buenos jugadores.

Esa voluntad se notó en el once inicial de Cano, con la vuelta de Carlos Ramos y la apuesta de un Rufo jugando como interior en ataque y como lateral en defensa. Así como la inclusión en el equipo de inicio de Eslava y Carbonell como dupla de ataque. También en los intentos continuos por sacar el cuero desde atrás haciendo pasar el balón por el centro del campo.

El Racing de Ferrol celebra el 1-0 / Área 11

El Racing de Ferrol golpea primero

Sin embargo, el guion de la primera mitad tuvo como protagonista al Racing de Ferrol. Un equipo que ahogaba con su presión esa salida del juego rojiblanco y que, luego, trataba de sacar rédito con el talento de Pascu y Escobar por una banda izquierda en la que centró su ataque.

Los primeros compases pasaron sin que hubiera muchas ocasiones. Fermín apenas tuvo que intervenir y, al cuarto de hora, llegó la primera opción para un Márquez que chutó arriba desde la frontal. La contienda cada vez estaba más igualada, pero una desgraciada jugada cambió el rumbo del encuentro.

Un error que salió muy caro

Una de las incursiones por la izquierda de los ferrolanos acabó en un centro al área. Allí, Fermín intentó parar el cuero en dos tiempos. El primero fue para blocar el envío, pero tras el bote, no llegó el segundo, pues Athuman chocó con él. Y, para aprovechar el fallo, allí estaba Escobar para empujar el cuero a la red.

Ocasión clara para Merchán

El gol reforzó la posición dominante del Racing de Ferrol, pero no cortó las alas a un Zamora CF que siguió tratando de hacer su partido en A Malata.

De hecho, la siguiente ocasión de gol fue para los rojiblancos y fue bastante clara. Una de las mejores jugadas del equipo de Cano, trenzada por banda derecha, con Eslava recibiendo en carrera camino del gol. Sin embargo, el delantero se dejó el balón atrás y se vio forzado a pasar el cuero a Márquez que, en la frontal, fue generoso y se la puso a Merchán.

Tanto pase permitió a la zaga gallega rearmarse y evitar que el lateral no pudiera hacer otra cosa que chutar a manos de Parera.

Otro buen intento

No fue la única intervención del lateral en ataque, que se sumó de forma habitual buscando dar aire a los suyos. De hecho, en el minuto 35 y tras un par de opciones a balón parado por parte del Racing de Ferrol, un balón centrado por Rufo llegaba a los pies de Merchán que chutaba en la frontal, raso, al primer palo, pero se encontraba de nuevo con el guardameta local.

El Zamora CF resistía en A Malata los envites rivales y se las apañaba para tener sus opciones.

Carbonell ve la roja

Sin embargo, de nuevo la falta de fortuna jugó en su contra en la última de ellas durante la primera mitad. Tras descartarse una roja a Márquez por un codazo a la hora de proteger el cuero, Carbonell era expulsado justo antes del descanso.

El catalán, amonestado por protestas en el 37, intentó rematar de chilena un balón suelto tras una falta botada desde la banda. Su acrobático remate impactó en el meta rival y el colegiado no dudó en expulsarle y pitar el final de la primera mitad.

Un primer tiempo que acababa con 1-0 en contra del Zamora CF, que regresaría al campo con un hombre menos.

Un segundo tiempo más calmado

Como era de esperar, el Racing de Ferrol dominó al inicio de la segunda mitad. Eso sí, lo hizo sin demasiado acierto ofensivo. Apenas generaban los gallegos peligro sobre la meta de Fermín, pese a jugar cómodamente y con el marcador a favor.

El Zamora CF no se rinde

El Zamora CF, sin embargo, no se resignó. Siempre que tuvo ocasión se fue al ataque y trató de exprimir sus opciones. En una de ellas, un saque de banda, tuvo ocasión de anotar. Un balón parado con centro rápido al área que Eslava, antes de ser sustituido por Farrell, no alcanzó a rematar.

Los ferrolanos reaccionan

El susto hizo despertar al bloque gallego, que en el minuto 65 tuvo dos ocasiones para acrecentar su renta. La más clara, en botas de Pascu, que remató abajo al primer palo para encontrarse con Fermín en una acción invalidada por fuera de juego.

Los minutos fueron pasando y los cambios se fueron sucediendo, esperando que el aburrido guion de la reanudación cambiara en sus últimos veinte minutos. Pero eso no pasó.

Final sin recompensa

El Zamora CF fue siempre valiente, trató de ir hacia delante cuando pudo y quiso buscarle las cosquillas a un rival precavido, que daba mucho valor al 1-0 pero que tampoco sufría en exceso cuando los rojiblancos tenían protagonismo.

Fermín apenas fue exigido y, por contra, Parera apenas intervino. Aun así, los de Cano tuvieron opciones de puntuar hasta el pitido final, al que se llegó tras desestimarse una supuesta falta de Codina