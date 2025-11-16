Fútbol
Markel Lozano, jugador del Zamora CF: "Creo que el equipo ha dado un pasito hacia delante"
"Tras el partido frente al Ourense CF, el míster nos dijo las cosas a la cara", comentó el centrocampista
C. J. T.
Markel Lozano señaló tras la derrota en A Malata que el Zamora CF hizo "un gran partido" y que ese resultado fue "una pena", ya que el equipo "dio la cara en todo momento".
"Con la necesidad de puntos que tenemos, la valoración es mala porque se ha perdido", destacó, añadiendo: "es una pena, porque creo que el equipo ha hecho un gran partido, tanto en el once contra once como después de la expulsión. Con uno menos hemos dado la cara, pero no nos ha dado para meter gol y conseguir la victoria".
Gran esfuerzo
Lozano comentó que los zamoranos hicieron "un esfuerzo grande" y que, bajo su punto de vista, "se dio un pasito adelante" respecto al último encuentro. "Sabemos que el Racing de Ferrol es un gran equipo y era un partido difícil, pero hemos dado un paso adelante y creo que se ha visto sobre el campo", destacó el mediocentro.
Cambio tras el empate del miércoles
El jugador del Zamora CF, además, habló de que el equipo ha crecido mucho en los últimos días: "Tras el partido frente al Ourense CF, el míster nos dijo las cosas a la cara. Cosas que no debemos hacer y cosas que hay que hacer para mejorar; y, yo creo que hoy se ha visto otra cosa".
