Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora, tras ganar en Gijón: "Hicimos un partido serio, pero hay que seguir creciendo"

Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora, se mostró este domingo muy satisfecho de la última victoria cosechada por los suyos en Gijón. Un triunfo que, según apuntó, se produjo gracias a la seriedad mostrada por los "Guerreros de Viriato" en pista y su concentración en el juego.

Sin lagunas

El técnico gallego está contento con el 26-28 conseguido ante Royal Premium Gijón. "Hicimos un partido serio. No era sencillo, pero a medida que avanzó el encuentro mantuvimos la concentración. No hubo lagunas", comenta Mojón sobre el desempeño del líder en tierras asturianas.

Una gran diferencia con el último precedente

Esas impresiones contrastan con las que tuvo el pasado curso, en la derrota sufrida en la pista de los gijoneses. Un choque en el que los zamoranos jugaron "a base de arreones". "Al contrario que aquel día, el equipo fue regular. Además, nunca se quedó parado el balón en el centro, aunque fuera con pequeñas trampas se logró ir sorteando sus defensas", explica al respecto.

El BM Caja Rural Zamora hace piña en tierras asturianas. / Balonmano Zamora

Mejor en defensa que en ataque

En cuanto al balance defensa-ataque, el entrenador del BM Caja Rural Zamora destacó el buen papel atrás de los suyos y la insistencia ofensiva. "Aunque en ataque no todo fue genial, íbamos resolviendo y anotando goles. Eso sí, defensivamente estoy muy contento", asegura Mojón, afirmando que "sin estar Lucas extraordinario, como ante el filial del Atlético Valladolid", los pistacho supieron "trabar el juego rival".

La clave del duelo

"Nos hizo mucho daño su extremo izquierdo, Hugo, un jugador con mucho talento. Pero una vez ajustamos la posición de David (Gallego), creo que pasamos a controlar el partido. Para mí, esa fue la clave del encuentro", analiza el técnico gallego sobre el punto clave de la contienda.

Lo más destacado, la actitud

Por otra parte, a Mojón lo que más le agradó fue la actitud de todos sus jugadores, con indiferencia de su tiempo en pista. "Estuvimos tranquilos y lo agradecí. El equipo siempre estuvo serio, concentrado, consciente de tener enfrente un gran rival", indica el gallego, añadiendo: "y, a pesar del nivel asturiano, no hubo intermitencias ni momentos en los que el equipo desapareciera".

Felipe fue importante

A nivel individual, Mojón tuvo buenas palabras para Felipe Ferreira. "Nos ayudó mucho en ataque. Es un jugador difícil de parar y abrió espacios, además de anotar cuatro goles en un encuentro de resultado bajo", comentó, afirmando también que otros jugadores como Oier fueron "fundamentales".

Hay que seguir creciendo

Por último, Félix Mojón está convencido que, pese al nivel exhibido por el BM Caja Rural Zamora en los últimos partidos, el líder debe "seguir creciendo" si quiere mantener su posición en la clasificación.

"Hay que seguir subiendo el nivel. Esta liga va a requerir de ello porque los rivales también crecen, te estudian y aprenden tus virtudes y defectos", subrayó, apostillando: "El equipo va por buen camino, especialmente en el apartado anímico tras superar un momento de dudas y mostrarse más regular, sin intermitencias. Sin embargo, a nivel ofensivo creo que, pese a contar ahora con un abanico más grande, el equipo puede dar un salto de calidad en fluidez de balón".

"Tenemos tiempo para crecer y eso debemos hacer; pero, sobre todo, el equipo debe llegar concentrado y con la cabeza fresca al último tramo de la primera vuelta", concluyó.