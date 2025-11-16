Elena Bahamonde brilla en Colmenar Viejo y se asegura su pase a la fase final del Campeonato de España Junior

Una vez más Elena Bahamonde subió a lo más alto del podio en una cita nacional. En esta ocasión , la judoka del club Judo Morales, conquistó en Colmenar Viejo la Súper Copa de España de Madrid representando al equipo Caja Rural-Judo. Un título que obtuvo al brillar con luz propia en la penúltima prueba de la Copa de España Júnior, cerrando además su pase a la final de dicho campeonato.

Un ranking nacional muy ajustado

La cita madrileña era clave. El ranking nacional junior está más apretado que nunca y estar entre las primeras supone el acceso directo a la fase final del Campeonato de España Junior como cabeza de serie. Bahamonde sabía que se jugaba mucho y no falló.

Camino a la final: remontada épica

El inicio fue prometedor para la deportistas del club Judo Morales, con victorias consecutivas hasta semifinales. Allí, la judoka tuvo que remontar un yuko en contra, demostrando carácter y resistencia. Con un esfuerzo titánico, ejecutó una de sus técnicas favoritas y logró marcar Ippon, la máxima puntuación en judo, que le abrió las puertas de la gran final.

Elena Bahamonde, con la medalla de oro, posa junto al resto de medallistas en Colmenar Viejo. / Cedida

Una final física y muy disputada

La última batalla fue durísima. Una final física, reñida, donde Bahamonde supo defender el marcador a su favor desde el tercer minuto de combate. Con temple y estrategia, se proclamó campeona de la Copa de España de Madrid.

Récord histórico y clasificación directa

El triunfo no solo le dio el oro, también la clasificación directa a la fase final del Campeonato de España Junior como cabeza de serie. Su palmarés impresiona: 15 copas consecutivas, 14 podios, presencia asegurada en las fases finales de los campeonatos de España en categorías junior y senior, y el título vigente de campeona de España cadete.