Judo
Elena Bahamonde brilla en Colmenar Viejo y se asegura su pase a la fase final del Campeonato de España Junior
La zamorana se alza campeona de la Súper Copa de España de Madrid con una gran actuación
Una vez más Elena Bahamonde subió a lo más alto del podio en una cita nacional. En esta ocasión , la judoka del club Judo Morales, conquistó en Colmenar Viejo la Súper Copa de España de Madrid representando al equipo Caja Rural-Judo. Un título que obtuvo al brillar con luz propia en la penúltima prueba de la Copa de España Júnior, cerrando además su pase a la final de dicho campeonato.
Un ranking nacional muy ajustado
La cita madrileña era clave. El ranking nacional junior está más apretado que nunca y estar entre las primeras supone el acceso directo a la fase final del Campeonato de España Junior como cabeza de serie. Bahamonde sabía que se jugaba mucho y no falló.
Camino a la final: remontada épica
El inicio fue prometedor para la deportistas del club Judo Morales, con victorias consecutivas hasta semifinales. Allí, la judoka tuvo que remontar un yuko en contra, demostrando carácter y resistencia. Con un esfuerzo titánico, ejecutó una de sus técnicas favoritas y logró marcar Ippon, la máxima puntuación en judo, que le abrió las puertas de la gran final.
Una final física y muy disputada
La última batalla fue durísima. Una final física, reñida, donde Bahamonde supo defender el marcador a su favor desde el tercer minuto de combate. Con temple y estrategia, se proclamó campeona de la Copa de España de Madrid.
Récord histórico y clasificación directa
El triunfo no solo le dio el oro, también la clasificación directa a la fase final del Campeonato de España Junior como cabeza de serie. Su palmarés impresiona: 15 copas consecutivas, 14 podios, presencia asegurada en las fases finales de los campeonatos de España en categorías junior y senior, y el título vigente de campeona de España cadete.
