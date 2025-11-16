Cruel derrota en casa para el CD Benavente

El CD Benavente sufrió una dolorosa derrota ante su público al caer ayer en el Luciano Rubio por la mínima ante La Cistérniga en un partido que acabó decidiéndose en los últimos compases con un tanto de Víctor que castigó en demasía la entrega local.

Con el liderato en juego, ya que el Ciudad Rodrigo "pinchó" en Béjar, el equipo de Santi Redondo salió dispuesto a llevar la manija del duelo. Sin embargo, nunca acertó a batir a Villalba ni al ordenado bloque de La Cistérniga, que se defendía con uñas y dientes.

El paso de los minutos no jugó a favor del cuadro "tomatero" que veía como el partido se desarrollaba bajo los intereses visitantes. No por ello capituló el cuadro local, que siguió intentando encontrar el camino al gol. Una senda que recorrió, por contra, el equipo visitante en el minuto 89 para sacar los tres puntos en una acción con remate final de Víctor.

La diana dejó sin liderato al CD Benavente, ahora tercero en una tabla dominada por sus vecinos del Zamora CF "B", a los que tiene igualmente a un punto de distancia.