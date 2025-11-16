El Barça completa ante Baskonia una semana perfecta a la espera de Xavi Pascual

El Barça puso un broche de oro a la semana de Óscar Orellana en el banquillo blaugrana (3-0) después de imponerse al Baskonia (91-83) para romper una racha de dos derrotas consecutivas en Liga. Will Clyburn fue el más destacado de los blaugrana (24), que arrancan este lunes una nueva etapa con Pascual en el banquillo y que llega con el equipo al alza.

Con Juani Marcos a los mandos, el Barça arrancó muy activo en los dos lados del campo, en un duelo de bases ‘blaugrana’ con Raúl Villar dirigiendo pronto ante las dos faltas de Simmons.

Buena intensidad defensiva, en la linea del duelo ante la Virtus, sin duda buen síntoma de las ganas del equipo de seguir construyendo desde la defensa (9-6).

Willy entraba pronto para dar aire a Vesely y Parra por Shengelia, y con Kevin Punter activándose con su primer triple (12-9).

Willy Hernangómez jugó unos buenos minutos en la primera mitad / DANI BARBEITO

Orellana cambiaba el equipo por completo con la entrada de Satoransky, Laprovittola y Clyburn en una buena puesta en escena blaugrana, aunque mucha igualdad en el electrónico al final del primer cuarto (19-19)

Baja el esfuerzo defensivo

Buen espíritu del equipo, especialmente de un motivado Willy y hasta Clyburn parecía jugar con ganas anotando sus dos primeros tiros, uno de ellos, triple (26-23).

Pero el equipo bajó la guardia en defensa permitiendo un par de penetraciones fáciles vasconistas, cosa que no gustó al técnico interino del Barça, que paró el duelo. Había que recuperar el espíritu de los primeros minutos (26-27).

Laprovittola, en una acción en la primera mitad ante Baskonia / DANI BARBEITO

Cabarrot hacía daño en ataque, el jugador más inspirado de los visitantes (10). Un Parra batallador pero desacertado en el tiro volvía al banquillo y volvía Cale para subir el nivel defensivo con la intención de frenar a Cabarrot, mientras Baskonia lograba su máxima renta tras triple de Sedekersis y Howard (32-38).

Máxima visitante y pequeña reacción

El acierto ofensivo de Baskonia estaba haciendo daño a un Barça, muy poco efectivo en sus tiros, especialmente desde el triple (4 de 16) y con máxima visitante (32-41). El Barça, con otro esfuerzo defensivo, se acercaba para dejar la diferencia en cuatro al descanso (39-43) y con todo el trabajo por delante en la segunda mitad.

Shengelia volvía a dar intensidad al juego blaugrana / DABI BARBEITO

En la reanudación, rápida reacción blaugrana que subió la intensidad defensiva y le endosó un parcial de 10-2 al Baskonia para dar la vuelta al duelo (49-45) y Galbiati tuvo que parar el partido porque empezaba a ponerse de color blaugrana.El Palau empujaba con fuerza.

Un triplazo de Brizuela daba al Barça un pequeño cojín de cinco puntos (57-52) y con un Barça mucho más agresivo en defensa, y controlando más el rebote (61-55). Baskonia tenía muchos problemas para anotar ante el delirio del Palau, que veía a su equipo meter una marcha más y con mucho acierto en el tiro.

Máxima ventaja blaugrana

Brizuela seguía de dulce y junto a otro triple de Clyburn, la diferencia creció a 12 (67-55) en los mejores minutos del Barça que volvía a ser un torbellino recordando al último cuarto ante la Virtus. Un parcial en el cuarto de 31-19 permitía entrar a los blaugrana al último cuarto con el partido encarado (70-62).

Vesely cometía su cuarta falta, y Orellana tenía que recurrir a Shengelia ya que Willy se lastimó el tobillo y no pudo volver. Llegó la reacción visitante aunque un triple de Cale rompía el parcial de Baskonia (78-73) y lograba irse de 10 tras mate espectacular de Clyburn para dejar el partido resuelto (87-77).