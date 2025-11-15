Cara y cruz para los zamoranos este sábado: Victoria del Zamora CF "B" en casa y derrota del Moraleja CF a domicilio

Sábado de contrastes para los representantes zamoranos en la Liga Regional de Aficionados, cuya jornada arrancó con una victoria en casa y una derrota a domicilio. Dos resultados obtenidos por Zamora CF "B" y Moraleja CF, respectivamente, que equilibran un balance semanal que se completará el domingo con la disputa de los partidos del CD Benavente y el Noname.

Triunfo en el duelo de filiales

El Zamora CF "B" regresó ante su público a la senda de la victoria en el duelo de filiales que le enfrentaba con SD Ponferradina "B", rival al que sometió con un ajustado 2-1. Un marcador justo que otorgó recompensa a la propuesta de los de Kike Ramos sobre el césped de los anexos del Ruta de la Plata.

Un jugador del Zamora CF "B" trata de controlar el esférico. / José Luis Fernández

El cuadro rojiblanco saltó con más energía al encuentro y fruto de ello consiguió adelantarse. Hugo Borrajo dio premio al esfuerzo local con el 1-0, gol que acabó imperando al paso por vestuarios.

Reacción berciana

En la segunda mitad, los bercianos dieron un paso hacia delante y comenzaron a generar más peligro. Obligados a arriesgar, los leoneses parecían alargar su buena trayectoria liguera con el tanto del empate firmado por Cendón a la hora de juego.

Palmero decide

El 1-1, sin embargo, encorajinó al Zamora CF "B" que, dentro de una disputada contienda, acabó haciéndose con los tres puntos gracias a un tanto de Palmero, que minutos antes había salido del banquillo.

El Moraleja no corta la mala racha

Por su parte, el Moraleja CF no pudo cortar su mala racha de resultados en Cubillos del Sil y regresó sin premio a su esfuerzo del Municipal de La Era.

Los zamoranos hicieron méritos para conseguir un marcador más amable, pero a la postre un gol del excanterano de la Cultural Leonesa, Erik Álvarez, decantó el envite.

De menos a más

Los locales se adelantaron muy pronto en el marcador, con un tanto de El Hadji, pero eso no descompuso al cuadro de Óscar Sánchez.

La contienda, equilibrada, fue poco a poco ofreciendo oportunidades al Moraleja CF, pero ninguna terminó de cuajar. Sin embargo, la insistencia tuvo premio para los visitantes en el minuto 80 cuando el árbitro señaló un penalti en favor de los gualdinegros. Pena máxima que anotó Asier en el minuto 80.

De la alegría a la tristeza en cuatro minutos

Tocaba conservar el empate, pero el Moraleja CF no pudo hacerlo. Cuatro minutos después de lograr el 1-1, el excapitán de La Bañeza apareció para poner el definitivo 2-1 que dejó sin premio a los de Óscar Sánchez.