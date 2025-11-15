El Villaralbo mereció ganar pese a jugar en inferioridad

El CD Villaralbo mereció la victoria ante el Almazán tras dominar claramente durante la segunda parte en la que tuvo que jugar con un hombre menos por expulsión de Pumareta, durante toda la segunda parte. Los azulones, lejos de dedicarse a defender el empate, buscaron el gol con ganas y pudieron conseguirlo en un par de oportunidades pero el balón no llegó a entrar en la portería contraria y el empate inicial no se movió en el marcador.

El Villaralbo salió sin complejos dispuesto a apropiarse del balón y lo consiguió sin grandes problemas aunque le costaba llegar arriba. Pese a todo, Deivid y Barbero tuvieron un par de oportunidades en las que el portero visitante estuvo muy atento. Los azulones se mostraban bien organizados sobre el campo y su rival, en un principio, no tenía capacidad para crear peligro.

El Villaralbo no veía puerta y tenía que ser Hugo Casado el que probase desde lejos pero el portero soriano volvió a atrapar el balón.

La lluvia estaba dejando el terreno de juego en malas condiciones, lo que influía en la costrucción del juego por ambas partes y el partido era por ello muy poco vistoso.

El Almazán tuvo la suya en la primera parte en un disparo de Albitre que atrapó Miguel, bien colocado y a continuación fue Hugi el que remató mal de cabeza en una falta lateral.

Comenzó el segundo tiempo con una falta lanzada por Lolo que Pumareta remató defectuosamente. El Almazán pareció salir con más ambición e intentaba hacer daño con los avances que llevaba Hame por la izquierda. Además todo se complicó con la expulsión del delanter Pumareta que dejó al Villaralbo con un hombre menos tras una acción extraña en la que, a simple vista, no se apreció nada.

El equipo de Oji se creció tras la expulsión y encerró a su rival en el área y sólo la mala suerte evitó que se adelantase en el marcador. Una muy clara fue la de Deivid que culminó una contra llevada por Enma con un disparo muy desviado ante el portero. Y Enma se encontraba con un balón a placer que no fue capaz de tocar cuando ya se cantaba el gol.

Pero el Villaralbo no podía confiarse porque Hame siguió amenazando, esta vez con un centro que cabeceó a placer Albite, pero el portero Miguel se encontró con el balón a la desesperada.

Dadas las circunstancias, lo importante para el Villaralbo era no perder el partido y se cerró atrás para conservar el resultado porque además, el esfuerzo físico estaba siendo muy importante. Y los cambios tampoco aportaron más pegada por ambas partes.

Y el Villaralbo pudo ganar el partido en un pase de Ribera que le puso un balón de oro a Enma pero el argentino no llegó por muy poco.