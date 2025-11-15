Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, tras la victoria en Gipuzkoa: "Ha sido una victoria de corazón"

Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, se mostraba ayer orgulloso de su equipo en rueda de prensa. No era para menos, el entrenador y sus jugadores habían logrado la cuarta victoria de la temporada en casa de Gipuzkoa Basket, triunfo de infarto por 82-86. Adversario que, como reconoció, está diseñado para cotas altas y al que se superó "a base de bemoles".

Una victoria de corazón

La satisfacción del técnico zamorano era evidente. "Estoy tremendamente contento y orgulloso porque creo que este es un partido que no se gana por un tema de baloncesto, se gana por corazón", destacó Hernández en rueda de prensa, ensalzando el espíritu de los suyos sobre la pista de Illumbe.

El valor del cuarto triunfo

Según apreció Saulo Hernández, el equipo puso "mucho corazón y mucho empeño" en lograr la victoria. Un triunfo que mantiene al equipo en la zona media de la clasificación, más lejos de la permanencia y con muchas opciones de play-off gracias a su equilibrado balance de 4-4. Números que le dejan en cuarta posición, a la espera del resto de resultados.

Crecidos ante la adversidad de las bajas

El entrenador del Caja Rural CB Zamora destacó el carácter de los suyos porque la tarde, sin duda, pintaba complicada para los azules. "Veníamos sin nuestro mejor jugador, Ty Roberts; sin nuestro jugador más experto, Joey Van Zegeren; y sin nuestro capitán Jacob Round, que se lesiona en la última sesión", comentó Saulo, feliz porque su equipo "sacó el partido a base de bemoles" en esa situación.

Toni Naspler avanza en la pista de Illumbe. / Área 11

Bouzán, héroe inesperado

Entre los destacados, Saulo Hernández señaló a un hombre: Antón Bouzán. "Es un jugador que nos ayuda a entrenar y no le había dado oportunidades en todo este tiempo", recordó, mostrándose muy contento por la reacción en pista a esa circunstancia: "hoy ha metido dos triples fundamentales y me transmite un poco ese sentimiento de querer ganar que había en el vestuario".

El plan estaba claro

Por lo que respecta al análisis del duelo, Saulo Hernández indicó: "Éramos conscientes de la situación de Gipuzkoa Basket. Una situación anómala en la clasificación porque es una plantilla que está concebida para estar en posiciones más altas de las que se encuentra. Por ello, hablamos de intentar que se pusieran nerviosos y, creo, que lo conseguimos".

Un final a la inversa

Para el zamorano, el plan del encuentro se cumplió a la perfección. "Creo que se pusieron nerviosos, esa sensación me ha dado", aseguró, aunque también confesó: "sin embargo, cuando lo tenían perdido, se han sacudido la presión que tenían encima. Entonces, los que hemos pasado a ponernos nerviosos hemos sido nosotros".

Lo mejor, el cambio de imagen

Con todo, Saulo Hernández afirmó estar "súper contento" con la victoria. Especialmente, por lo visto sobre la pista. "El otro día, en el derbi, no dimos la imagen que queríamos. Hoy, en cambio, hemos ofrecido la imagen que queremos, la de un equipo que pelea cada balón hasta la extenuación y que, con mayor o menor acierto, siempre da el máximo".