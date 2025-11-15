Royal Premium Gijón - Balonmano Zamora: El líder sale airoso de un duelo muy igualado

El Balonmano Caja Rural Zamora consiguió sumar dos valiosos y trabajados puntos en casa de Royal Premium Gijón, un escenario complicado donde tuvo que sufrir hasta el final para ganar en un partido que fue decantando a su favor poco a poco, pero que se complicó en los minutos finales.

Inicio de pocos goles

La contienda en Gijón arrancó con ritmo, pero con pocos goles. Las defensas estuvieron muy activas y hubo pocos huecos para disparos cómodos.

A lo largo de los primeros cinco minutos solo se registraron dos goles, uno en cada portería. Un tanto de Néstor García y la réplica local, desde los siete metros.

Gijón toma la delantera

Tras los compases iniciales, el duelo se agitó. Royal Premium Gijón tomó la delantera y, ahora, eran los hombres de Félix Mojón los que tenían que responder.

Comenzó a aparecer Madrazo para fortuna local, pero no llegaron los goles zamoranos. Gallego puso fin a la sequía y Oier equilibraba el tanteo, dando un respiro al bloque visitante (4-4, m. 10).

Primera exclusión e igualdad máxima

Una contra finalizada por Medina daba lugar a una nueva alternancia. Sin embargo, en la siguiente acción, llegó la primera exclusión para BM Caja Rural Zamora.

Royal Premium Gijón aprovechó y puso las tablas, pero la inferioridad se saldó sin que hubiera "sorpasso".

Al paso por el cuarto de hora, la igualdad era máxima, si bien Gigi hizo el 6-7 con un gran gol. Una mínima diferencia que nunca se estiró a dos goles.

Ocasión perdida y falta de puntería

Con el 8-9, firmado por Felipe, los zamoranos dispusieron de dos minutos en superioridad numérica. Ocasión desperdiciada, llegando los últimos diez minutos del primer tiempo con empate en el marcador (9-9).

El BM Caja Rural Zamora no estaba fino de cara a gol y eso se dejaba notar. Tuvo varias ocasiones el cuadro de Mojón para abrir brecha, pero se encontró con el portero rival una y otra vez.

Pequeño premio antes del descanso

Sin embargo, al final, el esfuerzo zamorano tuvo premio en el minuto previo al descanso con dos goles rápidos que situaron el tanteo en un prometedor 11-13.

El tanteo era positivo, pero los zamoranos debían hacer más en los siguientes 30 minutos para sumar los dos puntos.

Un positivo arranque de segunda mitad

Tras el intermedio, el BM Caja Rural de Zamora mantuvo el nivel del primer acto. De hecho, en el inicio de la segunda mitad mostró todavía más fortaleza y se distanció en el marcador.

Los pistacho, a través de una solidad defensa y buenas jugadas ofensivas, forzaban el tiempo muerto rival con un 12-16 que, incluso, pudo ser mayor al paso por el minuto 36 de haber anotado un siete metros.

Los locales no tiraron la toalla

Lejos de rendirse, Royal Premium Gijón tocó arrebato. Con un rápido parcial de 2-0 acortó distancias y puso nerviosos a los zamoranos.

La diferencia acabó regresando a un único gol, momento en el que Guille asistió a Oseguera para templar ánimos.

Aliento desde los extremos

Una nueva superioridad numérica del BM Caja Rural Zamora daba chance a tomar aliento. Gallego, desde los siete metros, aumentaba un poco más la diferencia en un electrónico que llegó al último cuarto de hora con 16-19 escrito.

Un siete metros lanzado por Gallego abría la recta final del choque. El zamorano anotó, pero los asturianos se mantuvieron firmes en su intento por lograr la victoria.

El colchón se amplía antes del desenlace

Aun así, eso no hizo retroceder a un BM Zamora que amplió a cinco tantos su colchón gracias a un gran tanteo de Medina poco antes de alcanzarse el minuto 50.

Royal Premium Gijón rompió su sequía y siguió acosando la meta rival, pero el BM Caja Rural Zamora defendía su renta con uñas y dientes. Guille anotaba rápido y, después, una buena jugada ponía el 20-24 que se mantuvo hasta los últimso cinco minutos.

Sufrimiento hasta el final

Los zamoranos se habían atascado en ataque durante unos minutos y eso dejaba el duelo abierto para los asturianos, motivo por el que Félix Mojón pidió tiempo muerto con 21-24 en el eletrónico.

Felipe, muy enchufado, rompió la sequía, pero un gol local con exclusión pistacho complicó la situación. La renta quedó en dos goles y una nueva sanción ponía al líder contra las cuerdas.

Oier, salvador

Una nueva exclusión complió todavía más la situación en los últimos segundos, pero apareció Oier para con un gran lanzamiento dejar tres goles de renta en favor de los pistacho a 40 segundos del final. Un tiempo suficiente como para conseguir los dos puntos (26-28)