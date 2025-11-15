Fin de semana con mucha Regional de Aficionados para Zamora: Moraleja CF y el filial rojiblanco, hoy; mañana, turno para Benavente y Noname

La décima jornada de la Liga Regional de Aficionados ofrece a los seguidores zamoranos un fin de semana de lo más completo, con doble partido tanto hoy como mañana. Una fecha, además, interesante, con partidos que prometen emoción y espectáculo.

El Moraleja, hoy en Cubillos del Sil

El primer representante provincial en entrar en liza será el Moraleja CF, que tratará hoy a las 15.45 horas de cortar su racha de dos derrotas consecutivas en casa del CDF Cubillos, oponente que ocupa la décima posición de la tabla, pero que está a tiro de los de Óscar Sánchez.

CD Benavente y Moraleja CF posan juntos en su apoyo en la lucha contra el cáncer. / Cedida

El bloque gualdinegro quiere recuperar el buen paso aque trazó semanas atrás y cerrar la racha de dos derrotas consecutivas que arrastra, la última ante el CDH Helmántico.

Duelo de filiales en los anexos

Además, la tarde del sábado contará también con un interesante duelo de filiales en los anexos del Ruta de la Plata a partir de las 16.00 horas.

En dicho escenario medirán fuerzas Zamora CF "B", quinto; y Ponferradina "B", séptimo. Dos equipos llamados a pelear por la zona noble si los resultados acompañan.

El equipo de Kike Ramos acude al duelo con la firme intención de no sumar una tercera derrota de forma consecutiva, siendo su último tropiezo ante Salamanca CF UDS "B".

Precisamente, ese objetivo lo logró su contendiente de esta tarde la pasada jornada, escalando puestos en la clasificación.

Domingo de estrenos

La jornada continuará el domingo, un día destinado a disfrutar de "caras nuevas" con el CD Benaventey el Noname, jugando ambos a partir de las 16.30 horas.

El Benavente, a la caza del líder en casa

El bloque "tomatero" lo hará como local, en el Luciano Rubio, intentando una semana más dar caza al líder. Para ello, buscará ganar a La Cistérniga, undécimo, con el concurso de su último fichaje: André, delantero hispano-brasileño procedente del CD Sariegos.

El Noname quiere entrar "en racha"

También el CD Noname "estrena" jugador. Amine Laghrissi se ha unido al equipo de Losada para reforzar su defensa. Una pieza más que podría ayudar a alargar hoy ante el CDF Helmántico las buenas sensaciones del triunfo ante CD Laguna.