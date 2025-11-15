Fecha clave para la Bovedana en feudo de un rival directo

La Bovedana disputa hoy, a partir de las 15.45 horas, su encuentro correspondiente a la novena jornada de campeonato en Tercera RFEF. Una fecha de máxima relevancia para el equipo "morado", pues medirá fuerzas con un rival directo como es el CD Parquesol. El conjunto bovedano, penúltimo en la clasificación, acumula ya siete jornadas consecutivas sin lograr la victoria y ha sumado solo dos puntos a los tres que firmó en el estreno liguero ante CD Navega. Por ello, se antoja vital ganar a CD Parquesol, oponente que acude al duelo con dos puntos más que las zamoranas, pero que también está en crisis: acumula cuatro derrotas consecutivas.