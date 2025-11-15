Fútbol / Tercera RFEF
El CD Villaralbo quiere engancharse a la zona tranquila de la tabla: Duelo por la tranquilidad ante el CD Almazán en Los Barreros
El CD Villaralbo busca hoy lograr una nueva victoria ante un CD Almazán que llega en horas bajas
El CD Villaralbo disputa esta tarde (16.00 horas), en el Municipal "Los Barreros", un nuevo encuentro en Tercera RFEF. Categoría en la que pretende ganar tranquilidad sumando su tercera victoria del curso frente a un rival que, ahora mismo, disfruta de esa calma que persiguen los azulones: el CD Almazán.
Buenas sensaciones
El conjunto de Oji encara el partido con sensaciones bien distintas a las que tuvo antes del último choque como local.
En parte, por los resultados obtenidos en las últimas semanas, con una victoria ante el CD Becerril por 2-0 y un valioso empate en feudo del poderoso Palencia CF. Marcadores que, a su vez, refrendan el crecimiento de una plantilla que sufrió un duro revés clasificatorio durante el mes de octubre.
A reducir diferencias en la tabla
Con la moral renovada, el CD Villaralbo aspira a sumar tres puntos que le permitan enganchar con la zona tranquila de la tabla por la que navega su rival, el CD Almazán. Un bloque que marca la distancia entre los azulones y ese espacio clasificatorio. Una diferencia no muy amplia, lo que da mayor valor al envite.
Un rival en dinámica negativa
Los sorianos acuden a "Los Barreros" con una dinámica opuesta a la de los zamoranos: tras un octubre en el que firmó tres victorias consecutivas, ha cedido cuatro de los últimos seis puntos. Los últimos , en casa ante Colegio Diocesanos (0-2).
- Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
- El 96 por ciento de la superficie agraria de Castilla y León se ha acogido a los ecorregímenes
- En las entrañas de Monte la Reina: así serán los garajes de artillería y zapadores licitados por dos millones de euros
- La Cabalgaza ya tiene fechas: consulta cuándo pasará la comitiva de Papá Noel por Zamora
- La fabricación del queso zamorano se abre al consumidor
- Una capitana de Zamora, premio Meninas
- Sanidad anuncia la construcción de un nuevo centro de salud Virgen de la Concha en Zamora
- Recta final del saneamiento de Valorio en Zamora, ¿cuántos miles de árboles se han plantado y cuáles se han cortado?