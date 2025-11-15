El CD Villaralbo quiere engancharse a la zona tranquila de la tabla: Duelo por la tranquilidad ante el CD Almazán en Los Barreros

El CD Villaralbo disputa esta tarde (16.00 horas), en el Municipal "Los Barreros", un nuevo encuentro en Tercera RFEF. Categoría en la que pretende ganar tranquilidad sumando su tercera victoria del curso frente a un rival que, ahora mismo, disfruta de esa calma que persiguen los azulones: el CD Almazán.

Buenas sensaciones

El conjunto de Oji encara el partido con sensaciones bien distintas a las que tuvo antes del último choque como local.

Once inicial del CD Villaralbo ante el Palencia CF. / Cedida

En parte, por los resultados obtenidos en las últimas semanas, con una victoria ante el CD Becerril por 2-0 y un valioso empate en feudo del poderoso Palencia CF. Marcadores que, a su vez, refrendan el crecimiento de una plantilla que sufrió un duro revés clasificatorio durante el mes de octubre.

A reducir diferencias en la tabla

Con la moral renovada, el CD Villaralbo aspira a sumar tres puntos que le permitan enganchar con la zona tranquila de la tabla por la que navega su rival, el CD Almazán. Un bloque que marca la distancia entre los azulones y ese espacio clasificatorio. Una diferencia no muy amplia, lo que da mayor valor al envite.

Un rival en dinámica negativa

Los sorianos acuden a "Los Barreros" con una dinámica opuesta a la de los zamoranos: tras un octubre en el que firmó tres victorias consecutivas, ha cedido cuatro de los últimos seis puntos. Los últimos , en casa ante Colegio Diocesanos (0-2).