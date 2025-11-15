Fútbol Femenino
La Bovedana se enfrenta al CD Parquesol y el Caja Rural Amigos del Duero visita San Esteban de Gormaz
Las "moradas" quieren superar a su oponente en la tabla y el conjunto de Raúl Campano se enfrenta al penúltimo clasificado de la Liga Gonalpi
J. B.
Duelos de máxima importancia los que afrontan tanto CD Bovedana como Caja Rural Amigos del Duero este fin de semana en sus correspondientes categorías de fútbol femenino.
Duelo clave para la Bovedana
La Bovedana disputa hoy, a partir de las 15.45 horas, su encuentro correspondiente a la novena jornada de campeonato en Tercera RFEF.
La fecha se presenta de máxima relevancia para el equipo «morado», pues medirá fuerzas con un rival directo como es el CD Parquesol.
Situación complicada
El conjunto bovedano, penúltimo en la clasificación, acumula ya siete jornadas consecutivas sin lograr la victoria y ha sumado solo dos puntos a los tres que firmó en el estreno liguero ante CD Navega.
Por todo ello, se antoja vital para la Bovedana ganar a CD Parquesol, oponente que acude al duelo con dos puntos más que las zamoranas, pero que también está en crisis: acumula cuatro derrotas consecutivas.
Las chicas de Campano viajan a tierras sorianas
El Caja Rural Amigos del Duero disputará mañana, a partir de las 16.00 horas, un nuevo encuentro de la Liga Gonalpi. Un partido en el que luchará por los tres puntos contra el CD San Esteban de Gormaz, representante de la localidad soriana en la competición regional que ejercerá como anfitrión de la contienda.
El equipo dirigido por Raúl Campano tratará a domicilio de mejorar sus números tras sufrir un pequeño bache de resultados que le ha llevado a sumar solo tres de los últimos doce puntos en juego.
Un rival asequible
Las zamoranas esperan poder elevar hoy esta cifra a costa de un rival teóricamente inferior y asumible, un equipo que ocupa el penúltimo puesto de la tabla y no ha cosechado punto alguno hasta ahora.
