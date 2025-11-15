Fútbol Sala Femenino
El Caja Rural River Zamora, ante una visita muy complicada: las blanquinegras buscan en Cantabria su segundo triunfo
Las blanquinegras se enfrentan al noveno clasificado, un equipo que apuntaba a la zona alta de la tabla
El Caja Rural River Zamora disputará esta tarde, a partir de las 19.00 horas, una nueva contienda en Segunda División. Una categoría a la que pretende aferrarse, comenzando hoy mismo en feudo del AD Mioño FSF con el que disputará los tres puntos en juego de la novena jornada de campeonato.
El conjunto blanquinegro experimentó una ligera mejoría el mes pasado, pero tras alcanzar su primera victoria, no ha logrado plasmar en resultados su crecimiento. Desde entonces, no ha vuelto a puntuar.
Un rival más peligroso
Reflejar su progresión será el objetivo a conseguir hoy ante el noveno clasificado, AD Mioño FSF, que encara la contienda tras firmar dos victorias consecutivas con las que dejó atrás una mala racha que le alejó de puestos punteros.
