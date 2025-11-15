El Caja Rural River Zamora, ante una visita muy complicada: las blanquinegras buscan en Cantabria su segundo triunfo

El Caja Rural River Zamora disputará esta tarde, a partir de las 19.00 horas, una nueva contienda en Segunda División. Una categoría a la que pretende aferrarse, comenzando hoy mismo en feudo del AD Mioño FSF con el que disputará los tres puntos en juego de la novena jornada de campeonato.

Zizu, del Caja Rural River Zamora, chuta a portería. / Alba Prieto

El conjunto blanquinegro experimentó una ligera mejoría el mes pasado, pero tras alcanzar su primera victoria, no ha logrado plasmar en resultados su crecimiento. Desde entonces, no ha vuelto a puntuar.

Un rival más peligroso

Reflejar su progresión será el objetivo a conseguir hoy ante el noveno clasificado, AD Mioño FSF, que encara la contienda tras firmar dos victorias consecutivas con las que dejó atrás una mala racha que le alejó de puestos punteros.