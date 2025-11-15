La Bovedana pone fin a su mala racha con una goleada

La Bovedana goleó al Parquesol en el José Luis Saso ante una lluvia persistente. El conjunto visitante realizó un partido muy completo: lo tuvo controlado desde el primer minuto. Aparte de los seis goles que marcó, pudieron ser muchos más.

Dominio visitante bajo la lluvia

El dominio fue absoluto, pero no pudo hacer más tantos: el resultado podría haber sido de escándalo. La goleada de la jornada.

Por contra, el Parquesol tuvo un par de arreones para meterse en el partido, pero se desvanecieron con los tantos visitantes. Las dianas locales llegaron desde el lanzamiento de falta, un arma muy bien preparada que dio sus frutos.

Primera parte con acción constante

La primera parte empezó con mucha acción: las ocasiones llegaban con frecuencia y el gol estaba al caer por parte de las visitantes. Estas se adelantaron muy temprano: fue obra de Lucía Bermejo, que en el minuto 9 se quedó delante de la guardameta y marcó sin dificultad.

Dos jugadoras pelean por el cuero en un partido de la Bovedana. / Cedida

Cinco minutos después, Vicky dobló la ventaja con otro gol similar. Cuando todo parecía que el descanso llegaría con ese resultado, el Parquesol recortó distancias: Sofia anotó de falta directa en el minuto 32. Ese tanto metió de lleno al conjunto local en el partido.

Segundo acto: sentencia visitante

En el segundo tiempo, el marcador se mantuvo ajustado durante diez minutos. A partir del minuto 55, la Bovedana se desató. Primero, Sofia aprovechó un centro de Victoria para el 1-3. Un minuto después, María puso el 1-4 tras un mal despeje defensivo y un disparo a la escuadra.

El Parquesol volvió a recortar distancias a balón parado: en un rechace de falta, Irene marcó el 2-4. Sin embargo, poco después, Blanca anotó de cabeza tras un centro de Verónica en el minuto 68 (2-5).

Final con broche zamorano

En el minuto 87, Sofia protagonizó una jugada por la banda izquierda, regateó dentro del área y disparó a la escuadra para cerrar el marcador. La Bovedana aún dispuso de ocasiones para ampliar la diferencia, como una de Bermejo a bocajarro que no logró conectar.

La diferencia en el marcador reflejó lo visto en el terreno de juego. Pese a los dos goles del Parquesol, el resultado nunca peligró para el conjunto zamorano. Estuvieron cómodas en cuanto al juego, aunque la lluvia entorpeció el césped durante todo el encuentro.