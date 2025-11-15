El Balonmano Caja Rural Zamora quiere ganar "con cabeza" en pista del Royal Premium Gijón

"No queremos llevar el duelo al apartado emotivo, queremos un partido cerebral. Hacer un partido inteligente", señalaba Félix Mojón en las horas previas al duelo que Balonmano Caja Rural Zamora disputará en feudo del Royal Premium Gijón. Un escenario en el que cayó derrotado la pasada temporada.

Una contienda con pasado

La contienda de esta tarde a las 17.00 horas guarda paralelismos con aquella perdida el pasado curso.

Así lo reconocía el técnico de los pistacho, sabedor que la derrota en suelo gijonés "hizo pupita" porque llegó tras uno de los mejores partidos de los suyos, la victoria en casa ante BM Soria.

Como entonces, los "Guerreros de Viriato" acuden a feudo de Royal Premium Gijón tras brillar en el Ángel Nieto. Esta vez, goleando al filial del Atlético Valladolid "B". Pero, Mojón y los suyos, no están dispuestos a generar fantasmas donde, evidentemente, no los hay.

Las imágenes de la victoria del Balonmano Zamora contra el Arroyo Atlético Valladolid / Alba Prieto

Con la lección aprendida

"Venimos de un muy buen partido, pero es producto del gran trabajo entre semana y esperamos que, esta vez, el rival no nos coja desprevenido", comentaba el técnico gallego, afirmando que su grupo va "con la lección aprendida", pero que el resultado ya dependerá de lo que se vea en la cancha.

Una pista en la que será difícil lograr los dos puntos, pero no por los antecedentes. Porque, más allá del pasado, Royal Premium Gijón es "un muy buen equipo". Cosa que hizo saber también Néstor García en la previa del choque.

Un rival parecido a los pistacho

"Creo que, en cuanto a juego, es de los mejores equipos. El más parecido a nosotros", indicaba Mojón sobre los asturianos, destacando: "son un equipo diferente a nuestro último rival. Con un balonmano también muy alegre, pero mucho más vertical y que maneja muy bien la circulación de balón en los dos sentidos".

Nombres propios

A esas palabras, Mojón añadió nombres propios: "tienen buen lanzamiento exterior con Suárez, jugadores de talento como Madrazo... Es un equipo que juega muy bien y tiene su sistema muy bien mecanizado". Figuras a las que sumar hombres como Hechavarría, Paredes o Cardín. Jugadores que han permitido a los asturianos remontar el vuelo y situarse en mitad de la clasificación.

El plan de partido

Con esas pinceladas de Royal Premium Gijón presentes, no cabe duda que la gran baza zamorana pasará por "trabar la circulación rival", como apuntó Mojón. Por defender con ahínco y contar con una portería al nivel de la vista el pasado domingo, con Lucas y Pajares atajando de forma constante.

A partir de ahí, mantener la identidad

Esa defensa será determinante para frenar la velocidad gijonesa y, a partir de ahí, dar espacio y rienda suelta al potencial ofensivo de un BM Caja Rural Zamora con muchas alternativas en su ofensiva y la única baja de Jortos.

Variantes que deberá utilizar con "concentración e intensidad", pero también con sabiduría. Marcando los tiempos, sin "hacer el cabra" y alejándose de lo visceral; buscando soluciones en lugar de problemas y tratando de plasmar un nivel de fluidez similar al de su último compromiso.