Tenis
ATP Finals | Carlos Alcaraz - Félix Auger-Aliassime, en directo
El tenista español, que rubricó en su duelo anterior el número uno, se mide en las semifinales de Turín al canadiense
Redacción / EP
El español Carlos Alcaraz se mide en semifinales de las Finales ATP, que se disputan en Turín (Italia), con el canadiense Félix Auger-Aliassime, verdugo por 6-4 y 7-6(4) del alemán Alexander Zverev.
El tenista de El Palmar rubricó el número uno el jueves ante el italiano Lorenzo Musetti, con el que firmó su pleno de victorias en la fase de grupos, y aspira al broche de ser 'Maestro' por primera vez, tras una temporada en la que ha levantado ocho títulos, entre ellos dos 'Grand Slam'. El murciano domina el historial con el canadiense (4-3), con sus cuatro victorias en los últimos cuatro enfrentamientos, ninguno este año.
El jugador americano, de 25 años, se quedó el segundo puesto del Grupo Björn Borg en la tercera y última jornada, un duelo directo por estar en la penúltima ronda y citarse con el número uno del mundo. Alcaraz, que recogió este mismo viernes el trofeo por terminar en lo alto del ranking de 2025, tratará de llegar a su primera final en el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.
- En las entrañas de Monte la Reina: así serán los garajes de artillería y zapadores licitados por dos millones de euros
- El 96 por ciento de la superficie agraria de Castilla y León se ha acogido a los ecorregímenes
- ¿Sabes cuántas personas trabajan para la Diputación de Zamora en la provincia?
- Un coche con dos ocupantes se empotra contra un árbol en Cubillos
- El Supremo ratifica los 40 años de cárcel al industrial de Villaralbo que agredió sexualmente a seis niñas
- Cerca de 400 gatos, 20 voluntarios, y cero pienso municipal: así arranca Miradas Felinas en Benavente
- Esta comarca de Zamora protagoniza el último vídeo promocional de Jesús Calleja
- Un joven de 23 años, rescatado en un viaducto de la A-6 en Benavente tras un intento de precipitación