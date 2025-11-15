El reto de la jornada para Atlético Benavente y River Zamora: hacerse fuerte en casa

Hacerse fuertes en casa. Ese es el objetivo que persiguen este fin de semana en Segunda División B tanto Caja Rural Atlético Benavente como Caja Rural River Zamora. Dos conjuntos que encaran la décima jornada de campeonato tras una derrota y que tendrán que medir fuerzas con dos de los "gallitos" de la liga.

En busca de redención en La Rosaleda

El conjunto benaventano será el primero en saltar a la pista. Lo hará esta misma tarde, a partir de las 19.00 horas, para enfrentarse con el apoyo de La Rosaleda a un "viejo conocido" como es el Noia Portus Apostoli.

El bloque de Miguel Ángel Macías intentará recuperar la inercia ganadora que vio interrumpida en Salamanca y recuperar así la tercera plaza de una clasificaciónen la que no quiere "perder comba" con el líder Leis Pontevedra y O Esteo FS.

Un rival en alza

La tarea no será sencilla, ya que Noia Portus Apostoli acude al encuentro tras firmar dos victorias consecutivas en las que hizo bueno el empate sellado ante O Esteo.

Foto de equipo del Atlético Benavente Caja Rural. / Cedida

La última derrota de los gallegos se remonta a hace cuatro fechas; desde entonces, solo ha sumado y ganado puestos en la clasificación.

Visita especial en el Ángel Nieto

Por su parte, el Caja Rural River Zamora plantó cara el pasado fin de semana a Piensos Durán Albense (8-6) y pretende volver a hacerlo ante el FS Salamanca de Chema Sánchez, que volverá este domingo a las 12:30 horas a pisar el Ángel Nieto.

Chema Sánchez, durante su etapa como técnico del Euronics Caja Rural / José Luis Fernández

Los problemas encuentran solución: nuevos fichajes

Los charros llegan de ganar al Caja Rural Atlético Benavente, pero el equipo de García Poveda se ha reforzado en las últimas horas con la llegada de Salva, que dará un impulso a un bloque lastrado por las lesiones.