Prometedor inicio regional para Club Pelota Moraleja del Vino

El Club de Pelota de Moraleja del Vino promete ofrecer gran espectáculo esta temporada a sus parroquianos dentro del Campeonato de Castilla y León de paleta cuero. Un torneo que la entidad zamorana arrancó con un empate que deja buenas sensaciones y la sensación de contar con una base sólida para intentar buscar buenos resultados.

La primera jornada tuvo lugar en Pedrajas de San Esteban, escenario al que los zamoranos acudieron para medir fuerzas con los segovianos de Pradillos y Vallelado, así como con el club Jaime Oñate de Valladolid.

La entrega de la pareja Álex-Prieto II, pues al término de la priemra cita se cologó en segunda posición de la clasificación gracias a una victoria por 2-0 en un duelo muy ajustado. Un triunfo que no pudo logar la dupla Miguel-Vecino, equpo B de Moraleja.