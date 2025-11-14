Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, antes de enfrentar al Rácing de Ferrol: "Tenemos que ser un equipo que se pase la pelota con sentido"

Óscar Cano atendió este viernes a la prensa para hablar del encuentro entre el Zamora CF y el Rácing de Ferrol, un choque en el que los rojiblancos tratarán de dar un paso adelante respecto al duelo firmado el miércoles frente al Ourense CF. Un partido que puso punto de partida a la etapa del entrenador granadino en el club, quien confía en que sus futbolistas sean "más ordenados con la pelota" y puedan mostrar una versión muy diferente en suelo gallego.

Cano se reafirma: Un mal debut

El entrenador del Zamora CF no dudó en reiterar su opinión sobre el último encuentro: "Han pasado días, pero tengo la misma sensación. El partido fue malísimo". Una opinión que fue capaz de justificar tanto por sus sensaciones como con datos.

GALERÍA | Vuelve a ver las imágenes del partido del Zamora CF contra el Ourense CF en casa (0-0) / Alba Prieto

Datos que corroban el hecho

"No podemos engañarnos, fue un mal partido", comentó Cano, explicando: "fue un encuentro con mucho nerviosismo y así lo revelan los datos. Los números son exagerados, delatan mucho esfuerzo, intensidad y kilómetros por parte de los jugadores. Eso me dice que no hubo falta de ganas o predisposición, pero también indica que, salvo que el rival te someta, no estás jugando bien al fútbol". Una realidad que reafirmó con un ejemplo simple: "no puede haber centrales que hayan recorrido once kilómetros en el encuentro".

¿Qué falto y qué sobro?

Con esa lectura del choque ante el Ourense CF, Cano argumentó que, "en el fútbol cada circunstancia tiene sus ritmos" y que, en su debut, el Zamora CF no supo manejarlos. Y si bien señaló que "se pudo ganar porque hubo oportunidades para ello", recordando las ocasiones más claras de gol, también recalcó que "estaría más contento, pero seguiría insatisfecho por el juego". "Tenemos que mejorar, encontrar la calma. No podemos jugar angustiados, con estrés, con precipitación... son malos compañeros de viaje", dijo Cano, destacando que lo que se busca es "leer en qué momento está cada acción para hacer lo preciso".

Poco tiempo para mejorar

El cambio que Cano pretende dar al Zamora CF llevará tiempo y ocurrirá "a través de entrenar", pero esta semana ha tenido poco tiempo para dar un giro al rumbo rojiblanco. Un obstáculo que no obvió, pero al que fue capaz de verle un lado positivo: "también es una oportunidad".

"Es cierto que no hemos tenido mucho tiempo para preparar cosas y para que yo observe a los jugadores para elegir a los mejores y saber dónde tienen que aparecer y cómo hacerlo para hacer daño al rival, pero también a nivel mental creo que se agradece. Tienes, en pocas horas, la oportunidad de quitarte el pesar que te deja un mal partido", destacó Cano.

Una oportunidad, pero también una trampa

La ocasión, sin embargo, se presenta como una trampa para los rojiblancos. En plena metamorfosis tendrán que medir fuerzas con uno de los mejores conjuntos del grupo, como así reconocía Cano.

"Es un súper equipo, muy bien construido y con un director deportivo que ya demostró en el Arenteiro lo que es capaz de hacer", reconocía el granadino, detallando: "es un conjunto muy fuerte en todas sus líneas, desde el portero hasta el último de sus delanteros".

"Es un rival con mucha calidad que puede proponer muchos tipos de fútbol porque tiene mucha versatilidad y una plantilla de muy alto nivel", subrayó el técnico. Por ello, y aunque Cano es consciente de la racha de resultados de los gallegos como locales, sonó en el Ruta de la Plata una frase habitual: "habrá que hacer mucho y muy bien para sacar algo de allí".

El trabajo "semanal"

Dentro de esas muchas cosas que el Zamora CF debe efectuar, Cano aseguró que con pocos días de entrenamiento entre el duelo en Ferrol y el jugado ante el Ourense CF, ha tenido que hacer encaje de bolillos entre sus objetivos: mejorar y puntuar.

"He puesto el foco en intentar dar pasos hacia delante atendiendo al rival que tendremos enfrente. Centrarnos en esos puntos que podemos mejorar que nos vengan bien a nosotros, pero también para poder enfrentarnos al Rácing", expuso el entrenador, apuntando a un aspecto concreto del juego: la posesión.

Pasarse la pelota con sentido

Dentro de las ideas de juego que Cano deslizó en rueda de prensa, una quedó clara: el fútbol directo es el último recurso. Y así lo hizo saber en su intervención: "No todo puede ser un ir y venir, partidos de ida y vuelta", comentó en cierto momento; "tenemos que pasarnos la pelota y con sentido, ese es el trabajo a partir de ahora", destacó poco después; y, respecto a qué ha buscado antes del duelo ante el Rácing de Ferrol, afirmó: "la posesión tiene que, por lo menos, estar más dividida".

Un equipo que genere

"Nosotros tenemos que ser un equipo que, cuando pueda, sea protagonista con el balón. Que genere situaciones", dijo Cano. Palabras familiares que acompañó razonando: "tenemos que ser un equipo que progrese con sentido, que trata de acelerar cuando se deba, cuando haya espacios y el rival esté desequilibrado, sin forzar la situación. Forzar solo te penaliza, te lleva hacia atrás. Tenemos que tener un poco más de poso, de tranquilidad y saber leer el encuentro".

Avanzar desde el colectivo

Además, el granadino también habló de la "suma constante de acciones individuales" que observó en su debut. Otro elemento que pretende cambiar cuanto antes porque eso conllevó que el Zamora CF "tropezara siempre con rivales sin sentido".

El entrenador justificó esta realidad con la que se vive fuera del verde: "creo que tiene que ver con la angustia, con el estrés. No estamos como queremos estar clasificatoriamente y nos olvidamos de los procesos que llevan al producto".

Un mensaje muy claro para sus hombres, a los que ha transmitido esa idea durante la semana: "he insistido en hacer ver que cada acción que un jugador quiera emprender tiene que hacerla pensando qué va a provocar. Porque hacer por hacer, en cualquiera ámbito, no tiene buenas consecuencias".

Sin esctructura fija, por ahora

Con todo ello, parece claro que Cano apostará por intentar "jugar al fútbol" en campo del Rácing de Ferrol, "atendiendo a lo que haya que hacer en cada momento, según demande el partido". Tocar el balón y despejar; replegarse y desmarcarse. Todo, pero todo en su momento. Una idea que, por otra parte, está todavía pendiente de sistema o estructura... porque el entrenador rojiblanco sigue trabajando en buscar los medios para el fin.

"A nivel de sistema o estructura, el equipo puede situarse de muchas maneras. Con dos puntas, con uno, con extremos abiertos o cerrados, con laterales cortos o más largos... la plantilla ofrece muchas variaciones, pero lo que realmente quiero es que seamos ordenados con la pelota", destacó al respecto Cano antes del envite del domingo.

Menos directos, más efectivos

"Tenemos buenos atacantes, pero si no le hacemos llegar la pelota en condiciones no se van a expresar bien sobre el campo", señaló, poniendo como ejemplo a los hombres de banda y concretando en una asociación simple para demostrar que, en el fútbol, 1+1 difícilmente es 2: "Athuman da muy buenos pases largos y Carbonell recibe bien, pero esa jugada no tiene éxito porque es directa y previsible, fácil de defender por el rival. Falta algo en medio ahí".

La potencia sin control...

Así pues, y rememorando el anuncio de Pirelli-P 6000 con Ronaldo de protagonista, Cano apeló al dicho: "La potencia sin control no sirve de nada". El granadino tiene claro el destino y trabaja junto a su plantilla por encontrar el camino a seguir. Una senda que los rojiblancos saben que transcurre por "activar el físico a través de la materia gris", por jugar al fútbol, por avanzar con paso firme buscando no retroceder.