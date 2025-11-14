Messi posa con la camiseta del Elche y el propietario del club bromea con su fichaje: "Nosotros le abrimos la puerta"

Una imagen más para el recuerdo en la extensa historia del Elche. El desembarco de la selección argentina en la provincia será recordado por muchos motivos. Pero en la retina del aficionado franjiverde, el 13 de noviembre de 2025 quedará grabado a fuego como el día en el que Leo Messi posó con la camiseta del Elche. Tras finalizar el entrenamiento, a las puertas del túnel de vestuarios al '10' le esperaron Christian Bragarnik, propietario del club, y Pedro Schinocca, director general, con dos ejemplares de la equipación.

La primera, enmarcada, como regalo para el 8 veces ganador del Balón de Oro. La segunda, firmada por el argentino, como recuerdo para el club y el propio Bragarnik, permanecerá guardada en las entrañas del Martínez Valero. Messi se detuvo a hablar con sus compatriotas —Bragarnik y Schinocca— durante unos minutos, con quienes entabló una conversación en medio del delirio que se destilaba desde las gradas. Además, mientras se tomaba la imagen, varios aficionados le rogaron al propietario franjiverde que fichara a Messi al grito de "¡Fíchalo!".

Pedro Schinocca, Eder Sarabia y Leo Messi, entre risas en el Martínez Valero. / ECF / Jesús Hernández

El '10' de Argentina se detuvo con todo aquel trabajador del club que le pidió una foto. También se produjo un reencuentro con cierto morbo entre Messi y Sarabia. Pese a haber quedado desmentido en numerosas ocasiones que jugador y entrenador tuvieran "mala relación" cuando coincidieron en el Barça, el abrazo entre los dos de este jueves terminó de disipar cualquier tipo de duda. Estuvieron hablando durante varios minutos, se fotografiaron juntos y más tarde lo publicaron en sus redes sociales.

También tuvo su foto con Messi el miembro de la dirección deportiva, Pepe Contreras, así como varios miembros de la Junta Directiva del club. Parte de la plantilla también acudió a la cita, con la presencia destacada del argentino Matías Dituro. El portero franjiverde se presentó en el estadio con la camiseta albiceleste, sus hijas pequeñas y mate en mano. Bailó al ritmo de la música argentina y, más tarde, se mostró ilusionado en redes sociales tras haber conocido al '10'. "Con el mejor del mundo, ¡gracias Leo!", publicó Dituro en redes sociales.

Matías Dituro, portero del Elche, se fotografía con Leo Messi. / ECF / Jesús Hernández

Alejandro Iturbe, Héctor Fort, Marc Aguado, Fede Redondo, Aleix Febas, Josan Ferrández y Álvaro Rodríguez fueron los otros futbolistas del Elche que tuvieron el "premio" de fotografiarse con el astro argentino. El resto, decidieron no acudir por la mañana al estadio y descansar antes del entreno grupal que tuvo la plantilla, a las 16 horas en el Díez Iborra.

"La puerta abierta" a Messi

Todavía con la selección albiceleste ejercitándose sobre el verde del Martínez Valero, Bragarnik atendió a los medios presentes en el acto, que llegaron procedentes de casi todos los rincones del mundo. Trató varios temas en los que se mantuvo sobrio, como los precios de las entradas del Elche-Real Madrid y las quejas de los aficionados o el momento deportivo que atraviesa el Elche en este inicio de temporada.

Schinocca y Messi se abrazan mientras posan junto a Bragarnik con la camiseta del '10' del Elche. / ECF / Jesús Hernández

Sin embargo, al propietario de la entidad se le escapó una inevitable sonrisa al soñar con ver a Messi jugar con la franja. ¿Hay posibilidad de traerle al Elche?, preguntó uno de los periodistas, a lo que Bragarnik, entre risas, respondió: "Nosotros le abrimos las puertas".

Millones de reacciones

La imagen de Messi con la camiseta del Elche, en apenas unas horas, ya ha dado la vuelta al mundo. Millones de usuarios han compartido la publicación a través de sus redes sociales y ha causado furor entre los aficionados franjiverdes. Centenares de ilicitanos han bromeado con el posible fichaje del argentino. "Presentación de Messi como jugador del Elche así, ¿sin avisar?", mencionaba un usuario de la red social X. "¿Y a quién quitamos?", deslizaba otro aficionado en redes, dejando caer en tono jocoso que el '10' de argentina no tiene hueco en el esquema de Sarabia.