Fútbol
Luismi Luengo, jugador del Zamora CF: "Tenemos que dar un paso hacia delante"
El defensor mandó un mensaje de confianza y mostró las ganas del vestuario por revertir la situación
Luismi Luengo, jugador del Zamora CF, atendió este viernes a los medios en rueda de prensa previa al choque frente al Rácing de Ferrol y dejó claro que el vestuario mantiene la confianza y las ganas por revertir la situación en la que se encuentra el conjunto rojiblanco. Un camino que requerirá de un esfuerzo por parte de los jugadores, dispuestos a dar un paso hacia delante.
Con ganas de volver a la dinámica del equipo
El central no dudó en destacar ayer sus ganas de jugar. Tanto por su situación individual como por la que vive el Zamora CF en la liga. “En lo personal sí, porque entre que no jugué el fin de semana pasado y que tienes que esperar 11 días para volver a sentirte importante, pues tenía muchísimas ganas”, explicó Luengo, añadiendo: “en lo colectivo está claro que todos tenemos que dar un paso hacia delante”.
Una situación difícil pero con confianza
El futbolista no escondió la realidad: “La situación es complicada, sí, porque todos al principio tenemos unos objetivos y unas expectativas y creo que quizás eso nos está pesando un poco”. Sin embargo, quiso transmitir tranquilidad desde los micrófonos. “Quedan 27 jornadas aún y el día a día está siendo muy bueno, eso es lo que tenemos que confiar”, aseguraba el central.
La llegada del nuevo técnico
Sobre el nuevo entrenador, Óscar Cano, y sus impresiones en los primeros días de trabajo, el jugador rojiblanco destacó un buen inicio de etapa de la mano del granadino.
“Hemos tenido 10 días con él en los que nos ha transmitido su idea y su forma de trabajar. Cuando viene alguien nuevo, todos estamos con un puntito más de chispa”, comentó el zaguero, reconociendo que esa energía quizá acabara por ser un lastre en el último partido: “Quizás eso es lo que se transmitió el miércoles, ese exceso de energía que todos llevamos de más. Es positivo, pero hay que buscar el equilibrio”.
Ansiedad y aceleración en el campo
El defensa también analizó como percibió el juego de sus compañeros desde la grada, reconociendo que no se vive igual un partido desde el verde que desde un asiento, pero coincidiendo con el análisis de Cano tras el choque ante el Ourense CF.
“Desde fuera se ve todo más fácil, porque en el campo no ves los huecos igual. Coincido en que con entrenador nuevo y once inicial diferente, todos queremos hacer más”, afirmó Luismi,l insistiendo en que “los entrenos son muy buenos y estamos en buen camino”. Un punto más para creer en una mejoría temprana.
El reto del Racing de Ferrol
De cara al próximo encuentro, Luengo valoró muy positivamente al rival: “El Racing de Ferrol, si no es la mejor plantilla, es de las dos mejores de la categoría. Es verdad que en su campo han tenido dudas, empataron con Orense y Arenas, perdieron contra Tenerife… y por qué no contra nosotros también”.
