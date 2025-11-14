PREVIA: El Caja Rural CB Zamora, a por la cuarta victoria en casa del Gipuzkoa Basket

El Caja Rural CB Zamora abre esta noche la octava jornada de competición en Primera FEB con un duelo complicado en el pabellón de Illunbe, escenario en el que medirá fuerzas a partir de las 20.30 con Gipuzkoa Basket.

Doble objetivo para esta noche

Los zamoranos encaran la contienda de esta noche con dos misiones claras: la primera, tratar de lograr su cuarta victoria de la temporada y equilibrar un balance negativo tras su derrota en el derbi frente a Súper Agropal Palencia; y, la segunda, ofrecer una imagen mucho más completa y regular a la dispuesta el pasado sábado en el Ángel Nieto, donde un parcial de 10-42 en el segundo cuarto le dejó sin opción. Dos objetivos que van de la mano, pues lograr el segundo de estos puntos acercaría notablemente el primero.

Intensidad en todo momento

Así lo indicaba Saulo Hernández en los días previos al choque en suelo vasco, afirmando que su equipo necesitará "ser intenso durante los 40 minutos" si quiere optar a imponerse a su adversario.

No en vano, se trata de un equipo con aspiraciones más elevadas que las que indica su actual posición clasificatoria, ya que Gipuzkoa Basket ocupa ahora mismo el penúltimo puesto de la tabla con un balance de una victoria y cinco derrotas.

Los números engañan

Los números del equipo donostiarra no son buenos, pero otorgan poca tranquilidad al Caja Rural CB Zamora. Saulo Hernández avisaba que "el duro inicio de calendario" del Gipuzkoa Basket, que se ha enfrentado a Leyma Coruña, Obradoiro y Movistar Estudiantes, esconde el verdadero potencial de una plantilla realmente competitiva y cargada de talento.

Saulo Hernández, técnico del Caja Rural CB Zamora, en el derbi ante Súper Agropal Palencia. / Alba Prieto

Un grupo que, impulsado además por el hecho de jugar ante su público, no pondrá nada fácil el partido al roster azul.

Una plantilla muy compensada

Diseñado para acabar la liga en puestos de play-off, como consiguiera el año pasado, Gipuzkoa Basket es un conjunto con grandes nombres.

Nacho Varela lleva la dirección de juego, con Maiza secundándole, y junto a él en el juego exterior está Lance Terry. Además, como amenaza desde el perímetro, el equipo de Sergio García cuenta con la muñeca de un viejo conocido zamorano como Ondrej Hanzlik.

En la pintura, el peso lo lleva el veterano Korsantia, apoyado por el senegalés Ngom y Aledón. Hombres de muchos centímetros y no pocos puntos.

Buenos defensores

Este grupo ha brillado poco ante los grandes favoritos, como es lógico, pero tiene armas suficientes como para hacer sufrir a cualquiera. De hecho, es la escasa anotación lo que ha impedido despegar a Gizpukoa Basket hasta ahora, ya que es el segundo equipo que menos tantos encajaen la liga.

Las claves del duelo

Con todo ello en mente, Saulo Hernández espera un partido en el que dominar el ritmo de juego será clave. El Caja Rural CB Zamora deberá imponer su baloncesto rápido y dinámico para no dar opción a la fortaleza física local, siempre sin descuidar el rebote donde los vascos se manejan con soltura.

Sin Roberts y a la espera de Van Zegeren

Para ello, el bloque zamorano tendrá que exprimirse al máximo. Sin reservas y sin bajones, con un plan de partido claro que no incluirá al lesionado Ty Roberts.

A esta notable baja puede unirse también la de Joey Van Zegueren, que podría no recuperarse a tiempo de sus dolencias. Dos ausencias sensibles a paliar con esfuerzo, con compromiso y con esa fuerza colectiva que condujo a las tres victorias anteriores. Una cifra a aumentar en Illunbe.