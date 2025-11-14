Cano no quiere volver a ver al Zamora CF de su debut

Con talante serio y algo contrariado, Óscar Cano acudió a rueda de prensa tras el empate firmado por el Zamora CF frente al Ourense CF. El resultado, 0-0, no satisfizo a nadie en el Ruta de la Plata y menos al técnico granadino, cuyo primer partido al frente del conjunto rojiblanco no fue exactamente como él esperaba. Pero el nuevo entrenador no estaba descontento solo por el marcador, fue la imagen y el juego de los rojiblancos lo que no le gustó.

"La valoración del partido por mi parte es un hecho evidente: hemos hecho un mal partido", espetó Cano con tranquilidad ante los medios de comunicación tras el choque, mostrando su insatisfacción en el desempeño de un Zamora CF muy lejos de la idea de juego que pretende perseguir.

Cano hizo balance de los más de 100 minutos de partido y resumió lo visto sobre el verde sin estridencias, sin excusas; dando a entender que la victoria no llegó porque el equipo no siguió el camino correcto para alcanzar los tres puntos. Una senda que tendrá que mostrar en los próximos días a los futbolistas para que el Zamora CF se acerque al equipo que pretende ser. Sin duda, el primer objetivo que quiere alcanzar el granadino.

"El Zamora CF no puede parecerse a lo que hemos visto", dijo en tono serio el nuevo entrenador. Sin reproches, sin acordarse del dañino arbitraje del encuentro. La mente de Óscar Cano estaba puesta en los errores rojiblancos a nivel colectivo, en corregir esos malos hábitos que perjudican el desarrollo del juego que pretende inculcar al vestuario durante su estancia en Zamora. Y no tuvo ningún problema en detallar varios.

Tras el 0-0, el granadino señaló que su equipo se mostró "demasiado acelerado y dividido" sobre el terreno de juego. Una presencia contraria a la del Ourense CF, cuyo bloque se replegaba diez metros por delante de su área sin perder distancias entre líneas.

Así, Cano expuso que las ganas por agradar y las prisas por lograr un triunfo sanador tras la debacle en Pontevedra pasaron factura al bloque rojiblanco. El entrenador resumió el concepto de forma clara y concisa: "falta de orden".

Sin posiciones correctas, movilidad adecuada o la necesaria calma, el Zamora CF quiso ir con todo hacia delante y eso dañó la construcción de las jugadas de ataque. Porque, a lo largo de la primera mitad, el cuero lo tuvo el bloque de Cano y Fermín intervino de manera muy esporádica con las manos. Eso sí, en meta contraria Álvaro también vivía tranquilo porque los intentos locales no fructificaban.

"Era imposible llegar con ventaja a los últimos metros. Si no nos juntamos para pasarnos la pelota es imposible jugar. Todo se convirtió en un ida y vuelta y perdíamos la pelota con mucha facilidad", comentó Cano sobre la puesta en escena de un Zamora CF que, por momentos, tuvo en su portero a su creador de juego gracias al guante que tiene en el pie. Sin embargo, el uso constante de esta herramienta no sirvió para resolver el problema. Es más, mostró a Cano otro error táctico: "los delanteros estaban demasiado alineados, sin alturas por dentro". Situación que restó opciones y que hizo que los rechaces y segundas jugadas fueran para los gallegos.

Cano agitó el banquillo tras el descanso buscando soluciones y, por lo que comentó, el Zamora CF mejoró y se acercó más a la idea de juego que pretende. "Con la entrada de Carlos Ramos buscamos más claridad en el centro del campo, pero aun así el equipo seguía precipitado y nervioso", aseguró el granadino, afirmando que "la incorporación de Clavería permitió ordenar mejor al equipo".

"La mejor versión ha sido cuando ya estaban los tres centrocampistas. A partir de ahí se pudieron expresar los laterales y los jugadores de arriba", comentó Cano, afirmando que con ello el conjunto zamorano se quitó ese "corsé" táctico que le ataba por momentos en la primera mitad y pudo "empezar a transmitir, a emocionar". Aunque fuera tarde.

Y si bien situar a Carlos Ramos cerca del área rival "ayudó mucho e hizo crecer la jugada con su calidad en el último pase", algunos hábitos siguieron impidiendo un juego fluido. "No podemos tirar tanta gente por delante de la pelota porque así nunca llegamos con peligro", destacó Cano, quien espera mucho del plantel que dirige: "este equipo puede hacer muchísimas más cosas y muchísimo mejor".

"El equipo no se puede parecer a lo que hoy ha sido porque así es muy difícil ganar partidos", subrayó Cano tras el 0-0 de su debut, destacando que su trabajo en los próximos días irá más allá de cambios tácticos: "espero un equipo más suelto, más descarado, que no dé tantos balonazos. Tenemos que olvidarnos de la clasificación y empezar por la A".

Y ese, quizá, sea el cambio más urgente que Cano deba llevar a cabo: conseguir que su Zamora CF no sufra "estrés por la clasificación", que sus ganas por sumar no se transformen en ansia desmedida y sí en energía bien canalizada. En intensidad dentro de un juego fluido, con más desmarques de apoyo que faciliten espacios para que el juego rojiblanco progrese con el cuero bajo control.

Desde luego, y como apuntó tras el choque, Cano lleva apenas una semana en el club. Ha empezado a implementar su método de trabajo y los resultados del mismo pueden llevar algún tiempo. No es excusa alguna para el juego, o así lo dio a entender Cano, pero por su análisis del partido y su exposición de ideas, el Zamora CF tiene que cambiar bastante y, eso, no parece fácil de lograr de la noche a la mañana. n