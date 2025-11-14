El Caja Rural CB Zamora suma su cuarta victoria en un triunfo de infarto ante Inveready Gipuzkoa Basket: 82-86

El Caja Rural CB Zamora logró su cuarta victoria de la temporada tras imponerse por 82-86 al Inveready Gipuzkoa Basket en San Sebastián.

El duelo fue intenso y muy igualado, decidido en los últimos segundos. Los de Saulo Hernández ofrecieron una imagen mucho más sólida que en su anterior encuentro, mejorando tanto en defensa como en ataque.

Un inicio igualado

Ambos equipos llegaban tras perder en la última jornada y buscaban rehabilitarse, en el caso de los visitantes tras perder el derbi con Súper Agropal Palencia.

Lo trata de anotar en la pintura del Gipuzkoa Basket. / Área 11

El choque arrancó con un triple de Zubizarreta (3-0) y una canasta de Ngom (5-0). Los zamoranos reaccionaron gracias a Peris, que anotó sus primeros puntos desde el tiro libre (5-3), y a Omar Lo, que igualó el marcador (5-5).

El partido se jugaba a rachas. Naspler dio la primera ventaja visitante (13-15) y Álvaro Martínez amplió la diferencia (13-17). El técnico local, Sergio García, pidió tiempo muerto y su equipo respondió con un triple de Maiza (16-17). Sin embargo, el cierre del primer cuarto fue para los zamoranos, que se marcharon con ventaja de cuatro puntos (18-22).

Peris lidera el segundo cuarto

El Caja Rural Zamora aceleró en el segundo periodo y alcanzó su máxima ventaja (20-26) con un inspirado Peris. El escolta fue el gran protagonista, aunque Maiza volvió a rescatar a los locales con otro triple (23-26).

Un parcial de 0-8 (28-37) dio alas a los visitantes, que jugaban su mejor baloncesto. Gipuzkoa reaccionó con Arroyo y Hanzlik (33-37), pero Peris mantuvo el pulso ofensivo (37-43). Al descanso, el marcador reflejaba un ajustado 40-43, con Peris como máximo anotador (17 puntos).

El duelo era de máxima exigencia, como había avisado Saulo Hernández días antes.

Máxima igualdad tras el descanso

En la reanudación, Maiza volvió a ser una pesadilla para la defensa zamorana y empató el partido (43-43). Naspler respondió con un triple (43-46), pero Hanzlik devolvió la ventaja a Gipuzkoa (47-46).

El tercer cuarto fue un intercambio constante de golpes. Korsantia puso el 55-52, pero Rogers igualó con otro triple (55-55). El escolta americano tomó el protagonismo y lideró un parcial de 3-13 que disparó a los zamoranos (59-70).

Final de infarto

Con diez minutos por jugar, el Caja Rural CB Zamora partía con once puntos de ventaja. Álvaro Martínez y Bouzán ampliaron la diferencia (59-74), pero Arroyo y Maiza mantuvieron vivas las esperanzas locales.

Toni Naspler avanza en la pista de Illumbe. / Área 11

Un triple de Peris (62-79) parecía sentenciar, aunque Gipuzkoa no se rindió. A falta de cinco minutos, el marcador estaba en 73-81. En los instantes finales, Nicolau y Maiza acercaron a los donostiarras (82-84), pero dos tiros libres de Rogers sellaron el triunfo visitante (82-86).

Victoria sufrida y valiosa

El Caja Rural CB Zamora supo resistir la presión y se llevó un triunfo muy trabajado en una de las canchas más complicadas de la liga. La actuación de Peris en la primera mitad y la aparición decisiva de Rogers en el tramo final fueron claves para sumar la cuarta victoria de la temporada.

En la zona tranquila

El cuarto triunfo asienta al Caja Rural CB Zamora en la clasificación, alejándose de los últimos puestos y afianzándose con su balance neutro (4-4) como candidato al play-off.