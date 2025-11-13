Páez lamenta el fichaje del ayudante de Sabas
El presidente del Zamora reconoce que Sabas y su equipo pudieron sentirse amenazados por la llegada de Ramón Verdú
El presidente del Zamora CF, Javier Páez, anunció este miércoles que ya se ha cerrado el finiquito con Juan Sabas y su cuerpo técnico, lo que permitió a Oscar Cano sentarse ayer en el banquillo del Ruta de la Plata, "si no, no hubiésemos dado ese paso. Ante todo hay que tener una seguridad y dar una imagen como club grande o como la categoría a la que queremos llevarlo, una categoría grande". Páez aseguró que las relaciones con el anterior entrenador son muy buenas y "por nuestra parte vamos a mantenerlas. Son etapas en el mundo del fútbol y a veces hay que hacer cambios. Es triste, es duro y unos entran y otros salen. Yo a la plantilla no puedo rescindirla, ya bastante cuesta como para rescindirla. Entonces hay que hacer un cambio y el cambio ha sido el cuerpo técnico. Pero la relación está todo controlado, los acuerdos están firmados, se han puesto a trabajar durante esta semana los abogados y está todo controlado. Van a seguir cobrando su dinero y vamos a seguir manteniendo las cosas tal y como están".
El empresario sevillano entró en las polémicas que pudieron plantearse en las últimas semanas, explicando que "me conocéis ya, y soy una persona clara y cercana. Tanto yo como mi padre, no tenemos que ocultar nada, ni vamos a ocultar nada, ni tengo por qué" y dejó claro que "cuando hablo en un despacho, lo hago con las personas que hay en el despacho. Cojo mi coche y me voy para Sevilla o me vengo para aquí. No hablo con la prensa, aunque sí la atiendo cuando me llamáis, no me voy a tomar copas, no salgo a comer, no salgo a jugar. Cuando vengo aquí, salgo con mi familia, con mi padre, me despejo, tomo un poco de fresco y poco más. Y no sé si alguna de las personas que se reunen conmigo y que comentan conmigo algo, luego comentan algo. Ahí no puedo entrar".
Por otra parte, se preguntó qué ha podido pasar: "Han podido pasar muchas cosas. No tengo por qué ocultar nada, nosotros creíamos conveniente, por la experiencia que tenemos en el fútbol, no somos Florentino Pérez, pero somos gente de fútbol y yo vengo de una familia muy cercana al mundo del fútbol que ha llevado clubes de no élite a la élite y tengo un jefe y un guiador que es mi padre y creemos que tenemos que hacer las cosas con otra dimensión". Respecto al fichaje del segundo entrenador, añadió que "creíamos que era profesional y dábamos un salto de calidad, y reconozco que nos hemos equivocado. ¿Qué se ha sentido amenazado el anterior cuerpo técnico? Puede ser, pero no era mi intención. Yo no vengo aquí a pelearme ni a hacer amigos, vengo a hacer negocios y a colocar a la entidad donde se merece porque creo que el Zamora se merece dar un salto de calidad".
El presidente del Zamora reconoce el choque "que no debería haber llegado a los límites que ha llegado, y a mi no me va a pasar más. Eso pasa en otra empresa y se cortan cabezas antes de tiempo, incluso más de las que se han cortado", concluyó. n
