Óscar Cano: "Tenemos equipo para todo"

Óscar Cano aseguró este miércoles en el acto de su presentación como nuevo entrenador del Zamora CF respecto a cuál va a ser su objetivo, que "el equipo compita bien. Y eso no sé lo que significa porque lo va a ir diciendo el paso del tiempo. Tenemos que ser competitivos, lo demás es algo muy suplerfuo, a largo plazo, un lugar común. Empezamos hoy y lo que ocurra, pasará en mayo y queda mucho tiempo".

Óscar Cano. | LOZ

El técnico granadino explicó en una rueda de prensa a la que asisitieron el director deportivo, David Vizcaíno, y los presidentes de la entidad, Javier Páez padre e hijo, que "para mi es un orgullo, tal y como está el fútbol, con la cantidad de entrenadores titulados que tienen tanta o mayor experiencia que yo y tanto o mayor vagage, que yo haya sido el elegido para dirigir al Zamora CF por una propiedad que me mostró muchísima ambición, una propiedad que habla de proyecto y en el día a día eso se nota. Esto no va solo de ganar el domingo, que por supuesto, es lo más importante, sino que también uno percibe que se quieren dar pasos en muchos más aspectos, no sólo con lo que nos diga el marcador. La prosionalización del club es un hecho porque uno cuando entra cada mañana por estas puertas ve un montón de personas que tienen una función, con un contenido concreto vinculado con un proyecto mucho más general, que todo el mundo va a una", y se mostró muy satisfecho por el recibimiento que le han dado todos los miembros del Club y destacó especialmente "la familiaridad que hay dentro del Club y entre las personas que lo componen. Me encanta que el club tenga grandeza y el Zamora la tiene pero esa grandeza no solo se demuestra como fachada y en su historia, sino que de puertas para dentro, hay un montón de personas con las que uno se siente cómodo y facilitan el trabajo a todos".

El entrenador rojiblanco reconoce que tiene una especial vinculación con dos personas, como granadino que es, y ambas le vinculan al Zamora: "Joseito, uno de los entrenadores con mayor reconocimiento en el fútbol granadino, y José Luis Garre". Además, en su época de director deportivo de la Cultural Leonesa viajó mucho a Zamora a ver partidos y aquí ha tenido amigos entrenadores, directores deportivos y en la pasada campaña "de reojo he estado viendo a un equipo compuesto por jugadores que conozco a la perfección porque, en nuestro trabajo, tenemos la obligación de conocer a los jugadores de la categoría en la que queremos trabajar". Óscar Cano cree que el Zamora tiene "una plantilla muy versátil, muy complementaria, que puede jugar y jugar bien en cualquier escenario, y a partir de ahí, hay que trabajar, que los jugadores den un paso hacia adelant porque al final, ellos son los protagonistas. Yo llevo 31 años como entrenador y en ningún momento, he podido jugar yo, por lo que, el mérito es de los jugadores y vamos a tratar de que estén lo suficientemente motivados para lo que sabemos que tienen dentro, se pueda expresar domingo a domingo".

No cree que el Zamora se encuentre alicaído tras la marcha de Juan Sabas: "Las primeras veces que yo llegaba a entrenar y veía a una plantilla hipermotivados, creía que eran por mi, que yo tenía unas características especiales. Pero con el paso del tiempo, la pérdida de ego ha sido importante porque yo ya peino canas, y me va enseñando que no es por nadie en concreto, sino por la situación, las circunstancias. Ellos se activan rápidamente, son mecanismos de seduccción y los que juegan habitualmente, quieren mantener ese estatus y nos que no juegan, quieren demostrar que son ellos los que deben jugar. Los primeros días son maravillosos y ahora mismo, me siento el hombre más querido del mundo, y ya veremos hoy tras el partido, o con la sucesión de jornadas, me siguen queriendo igual".

Pese a todo, Cano asegura que la plantilla está muy motivada porque "hacia la novedad, todo el mundo está motivado y es cierto que pese a los resultados, que para mi no son excesivamente malos, creo que hay un trabajo que ha hecho un compañero". Y reconoce que todos los entrenamientos quieren ganar, "entre otras cosas porque perdemos nuestro trabajo", y concretando añadió que "me he encontrado gente fantástica que está facilitando todo y, para mi, un muy buen equipo, que tiene un buen estado de ánimo. No he visto algo que me llame la atención para mal".

El nuevo entrenador del Zamora reconoció además ante los medios de comunicación que la actual Primera RFEF "es la más igualada de los últimos años" y recordó la superioridad que mostraba el Dèpor cuando él lo dirigió, al menos en casa, y que ya no existen equipos de fortaleza económica como las del Dépor, Castellón, Córdoba, Ibiza... "Y tiene mucho que ver con que el fútbol español es riquísimo, salen grandes jugadores de debajo de las piedras. Este país tiene muy buenos jugadores y el equipo que quiera ascender sí o sí, tiene que hacer 250 fichajes, porque hay 250 jugadores muy buenos en la categoría. Y te puedes encontrar con equipos que no están construídos para ascender que están arriba". Y recordó al Mérida que ha pasado de estar hundido y ahora está muy arriba; "veo una categoría mucho más igualada que cuando empezó, equipos con grandes presupuestos, superiores incluso a los de Segunda. Ahora cualquier equipo le puede ganar a cualquiera".

No quiso además en adelantar qué Zamora espera poner sobre el terreno de juego: "Es otra cosa que me he quitado ya de encima, al principio creía que mis equipos ganaban y jugaban bien por mi, yo era el responsable, pero no, eso en mi mente ya no existe. Tengo un grupo de jugadores que pueden hacer muchas cosas y vamos a intentar elegir aquellas que mejor hacen. A mi lo que me gusta es ganar, y cuando más gane, mejor vive mi familia", aunque no se resistió a avanzar que "vamos a tratar de ser ordenados, en lo que hacemos con balón y sin la pelota. Los jugadores deben sentirse agusto con la pelota, deben saber transitar cuando el equipo la recupere para ganar espacios, que el equipo sepa defender por alto, en campo propio aunque no siempre dependa de tí porque hay un rival,y hay que asumir esas condiciones y saber enfrentarlos y sacar provecho". Además cree que el Zamora tiene "equipo para todo, que tiene buenos pies, que tiene pierna, que ocupa campo, delanteros de distintos perfiles, gente que imbade bien el área y los espacios. Laterales que juegan bien en campo contrario, otros laterales más defensivos. Vamos ai intentar que no haya una línea excesivamente marcada de juego pero que sí haya un equipo competitivo". n