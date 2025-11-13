Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, tras su debut ante el Ourense CF: "Hemos hecho un muy mal partido"

Con talante serio y algo contrariado, Óscar Cano acudió a rueda de prensa tras el encuentro que empató ayer el Zamora CF frente al Ourense CF (0-0). El nuevo técnico estaba descontento con su debut y lo dejó claro desde el primer momento: “El Zamora CF no puede parecerse a lo que hemos visto”.

Crítica al rendimiento del equipo

“La valoración del partido por mi parte es un hecho evidente: hemos hecho un mal partido”, reconocía Cano tras los más de100 minutos de juego. El entrenador se mostró crítico con la actuación de los suyos en el partido de su debut.

El mayor problema: la falta de orden

Para el granadino, el gran problema estuvo en la falta de orden sobre el terreno de juego. Según su visión, el equipo estuvo “demasiado acelerado y dividido”, lo que impidió una buena construcción ofensiva.

Cambios desde el banquillo

Cano aseguró que, debido a estos problemas, movió el banquillo en busca de respuestas. Con la entrada de Carlos Ramos buscó más claridad en el centro del campo, mientras que la incorporación de Clavería permitió ordenar mejor al equipo.

Mejor versión con tres centrocampistas

“La mejor versión ha sido cuando ya estaban los tres centrocampistas: Ramos, Clavería y Markel. A partir de ahí se pudieron expresar los laterales y los jugadores de arriba”, afirmó Cano.

Aportación de Carlos Ramos

Óscar Cano destacó la aportación del capitán Carlos Ramos, quien dio más calidad en el último pase y ayudó a crecer la jugada. Sin embargo, advirtió: “No podemos tirar tanta gente por delante de la pelota porque así nunca llegamos con peligro”.

Insatisfacción con el debut

Pese a los ajustes, Cano fue crítico: “No me voy para nada satisfecho”. Mostró su malestar tanto por el marcador como por el juego desplegado.

Clave: calma y personalidad

El técnico aseguró que la clave será ganar calma y personalidad, huyendo del “estrés” que sintió el equipo. “Espero un equipo más suelo, más descarado, que no dé tantos balonazos”, comentó, aludiendo también a la presión que supone la clasificación.

Polémica del penalti

Por último, Cano explicó la polémica acción del penalti no concedido en la primera mitad: “El balón no estaba en juego y, por eso, no se pudo señalar penalti”. Mostró respeto por los árbitros, afirmando que su labor es “muy complicada”.

Próxima jornada

Óscar Cano no buscó excusas en su debut. El técnico confía en que las soluciones llegarán con los entrenamientos y con la siguiente jornada del domingo, primera ocasión para que el Zamora CF se resarza del partido ante el Ourense CF.