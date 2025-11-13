Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, tras su debut ante el Ourense CF: "Hemos hecho un muy mal partido"

Con talante serio y algo contrariado, Óscar Cano acudió a rueda de prensa tras el encuentro que empató ayer el Zamora CF frente al Ourense CF (0-0). El nuevo técnico no estaba satisfecho con su debut y lo dejó saber desde el primer momento. "El Zamora CF no puede parecerse a lo que hemos visto", dijo en tono serio. Sin reproches, sin excusas, asegurando que ayer el cuadro rojiblanco hizo "un mal partido".

"La valoración del partido por mi parte es un hecho evidente: hemos hecho un mal partido", reconocía Cano tras los 100 minutos de juego en la noche del miércoles, mostrándose crítico con la actuación de los suyos.

Para el granadino, el gran problema de su debut estuvo en la falta de orden sobre el terreno de juego. Bajos su punto de vista, el equipo estuvo "demasiado acelerado y dividido" y eso hizo imposible una buena construcción de jugadas ofensivas.

"Era imposible llegar con ventaja a los últimos metros. Si no nos juntamos para pasarnos la pelota es imposible jugar. Todo se convirtió en un ida y vuelta y perdíamos la pelota con mucha facilidad”, comentó Cano, consciente de haber visto por momentos en Fermín al canalizador del juego. También afirmó que los delanteros estaban “demasiado alineados, sin alturas por dentro”, lo que restó opciones en ataque para que cualquier rechace pudiera dar lugar a una segunda jugada.

Cano aseguró que, debido a estos problemas, movió el banquillo en busca de respuestas. Realizó cambios para mejorar la circulación de balón y el equipo, según su opinión, lo notó.

“Con la entrada de Carlos Ramos buscamos más claridad en el centro del campo, pero aun así el equipo seguía precipitado y nervioso”, aseguraba el granadino, afirmando que "la incorporación de Clavería permitió ordenar mejor al equipo", ya que con tres hombres en posiciones centrales (Ramos, Claveria y Markel) el cuero corría con más sentido.

“La mejor versión ha sido cuando ya estaban los tres centrocampistas. A partir de ahí se pudieron expresar los laterales y los jugadores de arriba”, aseguró, afirmando que con ello el conjunto zamorano se quitó ese "corsé" táctico que le ataba por momentos en la primera mitad y pudo empezar a transmitir, a emocionar. Aunque fuera tarde.

En ese sentido, Óscar Cano destacó la aportación del capitán Carlos Ramos y el giro que comenzó a dar el grupo con él sobre el verde. Un rol que llevó al jugador más cerca del área, respaldado por Clavería y Markel, papel que no disgustó al entrenador. "Carlos nos ha ayudado mucho, ha hecho crecer la jugada y tiene calidad en el último pase. Pero no podemos tirar tanta gente por delante de la pelota porque así nunca llegamos con peligro”, destacó.

Pese a todo, Cano fue crítico con los suyos. “No me voy para nada satisfecho", destacó, mostrando su malestar tanto por el marcador como por el juego desplegado por parte del Zamora CF.

"Este equipo puede hacer muchísimas más cosas y muchísimo mejor. El equipo no se puede parecer a lo que hoy ha sido porque así es muy difícil ganar partidos”, subrayó Cano, quien espera que su plantel empiece a pensar más fórmulas de saltar presiones que la conexión Fermín-Eslava.

Para ello, el técnico aseguró que la clave será llevar al equipo a ganar calma y personalidad, huyendo del "estrés" que por momentos sintió ayer sobre el verde, pudiendo también notarse los nervios propios de la situación (nuevo entrenador, dinámica negativa...).

“Espero un equipo más suelto, más descarado, que no dé tantos balonazos. Tenemos que olvidarnos de la clasificación y empezar por la A”, comentó, dando a entender que la idea de juego plasmada no obedece a la que pretende poner en práctica. Un cambio que, quizá, lleve más tiempo de la semana que lleva en Zamora.

Por último, Cano explicó la polémica acción del penalti pitado y no concedido de la primera mitad, indicando que el cuarto árbitro explicó la decisión del colegiado: "Nos explicó que el balón no estaba en juego y, por eso, no se pudo señalar penalti. Era una acción clara de castigo, pero si el balón no estaba en juego, han acertado", dijo.

El técnico del Zamora CF pudo refugiarse en esa acción, en el Challenge desestimado en el segundo tiempo o en otras acciones polémicas por parte del árbitro que contravinieron los intereses de su equipo, pero hizo lo contrario, mostró gran respeto por los colegiados: "es una labor muy complicada. Bastante bien lo hacen y creo que intentan hacerlo lo mejor posible”.

No buscó excusas Cano en su debut. Ni los árbitros, ni el poco tiempo en la casa. El técnico trató de poner soluciones para enderezar su debut, pero estas deberán llegar con los entrenamientos. En un día a día que tiene su siguiente parada el próximo domingo con la siguiente jornada, con la primera ocasión de los rojiblancos para resarcirse del partido ante el Ourense CF y comenzar a parecerse a lo que el granadino quiere.