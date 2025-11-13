Néstor García, jugador del BM Caja Rural Zamora, avisa del peligro del próximo rival pistacho: "He ganado muy pocas veces en su casa"

Néstor García, jugador del BM Caja Rural Zamora, atendía ayer a los medios de comunicación en la sede del club pistacho con motivo del próximo envite entre el equipo de Félix Mojón y el Royal Premium Gijón. Una contienda a la que los zamoranos llegan en un gran momento de forma, pero que como avisó el pivote, será muy complicada.

Sin bajar la intensidad

La escuadra zamorana, que acude a tierras asturianas como líder del Grupo B al envite, no ha bajado la intensidad de sus entrenamientos pese al triunfo por 43-20 del pasado domingo. "Seguimos trabajando duro para seguir ahí arriba", indicaba García, sabedor del engaño que pudo despertar ese marcador fuera del vestuario.

Hay que seguir creciendo

"Queremos seguir ahí, en el liderato, y no es fácil. Los equipos de esta liga son muy fuertes y nos hacen pelear. Tenemos que seguir trabajando, mantener esta dinámica y seguir creciendo", comentaba Néstor, asegurando que los Guerreros de Viriato no deben "quedarse estancados" . "No hay que conformarse, hay que luchar cada partido como si fuera el último", subrayó.

Sin confianzas

García, además, explicó que esa es la demanda del entrenador, buscar mantener ese nivel de compromiso e intensidad. Un desempeño que hace que "parezca fácil ganar, porque sacas el partido con un buen marcador, pero no lo es". "Hay que seguir, no podemos confiarnos por un buen partido, porque el siguiente equipo que viene es Gijón y es un rival duro", apuntó el pivote.

Un rival experimentado

El jugador pistacho avisó del peligro que entraña la formación asturiana. "Es un equipo experimentado, ya con muchos años en Primera Nacional", apuntó Néstor, apelando también a sus propias vivencias para determinar la calidad del rival: "creo que he ganado muy pocas veces en su cancha".

"Sabemos que son un equipo muy difícil y que, como locales, van a darlo todo. Así que no tenemos que aflojar, tenemos que aplicarnos al máximo como en el último partido y no darles opciones", razonó el "Guerrero de Viriato", que también tuvo en cuenta el reciente buen momento de Royal Premium Gijón, de nuevo entre los favoritos a pelear en la parte alta de la tabla tras dejar atrás un comienzo irregular de campeonato.

Por último, Néstor García valoró también su situación individual dentro del BM Caja Rural Zamora, conjunto al que llegó este verano y en el que se mostró "encantado" de estar a lo largo de esta campaña.

Cómodo en Zamora

"Me encuentro muy bien en Zamora. Mi adaptación tanto a la ciudad como al club ha sido sencilla gracias al trato del staff, de los compañeros, de la directiva... de todo el mundo", comentó al respecto, asegurando que se siente "muy cómodo" dentro de los planes de Félix Mojón y con el rol que desempeña para la escuadra pistacho tanto en defensa, ejerciendo de dos, como en situaciones ofensivas.